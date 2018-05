‚John Wick 3‘ bekommt neuen Arbeitstitel ‚Parabellum‘

Kameramann Dan Laustsen hat kürzlich ein erstes Setfoto von ‚John Wick 3‘ über seinen Instagram-Kanal veröffentlicht (TV-MEDIA berichtete). Nun gibt es ein zweites Bild, das eine Filmklappe mit der Aufschrift ‚Parabellum‘ zeigt. Damit hat der Selbstjustiz-Thriller offenbar einen neuen Arbeitstitel spendiert bekommen.

© Instagram (dan.laustsen)

Bahnt sich der Krieg der Auftragskiller an?

Was es mit dem Begriff auf sich hat? Der lateinische Ausdruck „Parabellum“ bedeutet so viel wie „Vorbereitung zum Krieg“ und bezieht sich auf das Sprichwort „Si vis pacem, para bellum“ (dt. „Wenn du Frieden willst, bereite dich auf Krieg vor“) aus der militärischen Abhandlung ‚De re militari‘ von Vegetius (5. Jahrhundert n. Chr.). Außerdem ist Parabellum auch der Name der berühmten Luger-Selbstladepistole, die nach ihrem Erfinder Georg Luger benannt wurde.

Beide Bedeutungen würden hervorragend zu ‚John Wick‘ passen und lassen vermuten, dass sich auch im Film ein Krieg der Auftragskiller anbahnt. Denn: John Wick befindet sich nach den Ereignissen des zweiten Teils auf der Flucht. Da der Profikiller (dargestellt von ‚Matrix‘-Star Keanu Reeves) die Regeln des Continental Hotels gebrochen hat, steht er nun all seinen Feinden allein gegenüber, die es auf sein Kopfgeld von 14 Millionen Dollar abgesehen haben.

Im Regiestuhl nimmt abermals Chad Stahelski Platz. ‚John Wick 3: Parabellum‘ soll am 23. Mai 2019 in den österreichischen Kinos anlaufen.

