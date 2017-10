‚Jim & Andy‘: Trailer zur Netflix-Doku über Jim Carrey

Für die Hauptrolle in der Miloš-Forman-Dramödie ‚Der Mondmann‘ verschmolz Jim Carrey durch Method Acting geradezu mit seiner Rolle des kontroversen Komikers Andy Kaufmann. Die Netflix-Dokumentation ‚Jim & Andy: The Great Beyond‘ gibt Einblicke in die kuriosen Dreharbeiten.

1999 porträtierte Starkomiker Jim Carrey in ‚Der Mondmann‘ den kontroversen Komiker Andy Kaufman. Für Carrey war Kaufman ein Idol und so gab er sich mit großer Leidenschaft seiner Rolle hin - oft zum Leidwesen des Teams am Set. Carrey entsagte sich seiner Selbst und wurde im Zeitraum der Dreharbeiten zu Kaufman, wodurch eine eindrucksvolle Method-Acting-Performance entstand. Ein Abbild dieser Arbeit zeichnet die am 17. November 2017 auf Netflix erscheinende Doku ‚Jim & Andy: The Great Beyond‘. Den ersten Trailer dazu gibt es bereits hier zu sehen.

‚Jim & Andy: The Great Beyond‘ - Trailer © Video: YouTube

Ein Blick hinter die Kulissen

Während der Dreharbeiten zu Miloš Formans ‚Der Mondmann‘ entstanden unzählige Stunden Bonusmaterial, welches für knapp 20 Jahre unter Verschluss gehalten wurde. Regisseur Chris Smith (‚Collapse‘) nahm sich diesem an, und formte mit seiner Dokumentation ein intimes und intensives Bildnis von Carreys Schauspiel. Der Mime selbst kommentiert diese Aufnahmen, und auch damalige Schauspielkollegen wie Danny DeVito, Judd Hirsch, sowie Regisseur Forman kommen darin zu Wort. Als ausführender Produzent fungiert übrigens Spike Jonze (‚Being John Malkovich‘).