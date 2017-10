Jared Leto wird zum ‚Playboy‘-Chef!

Für ein anstehendes Biopic über den verstorbenen Hugh Hefner, soll Jared Leto (er gab u. a. den Joker in ‚Suicide Squad‘) in den Bademantel des legendären ‚Playboy‘-Gründers schlüpfen.

Bei dieser Wahl dürften die Maskenbildner einiges zu tun haben: Für eine Filmbiografie soll US-Schauspieler/Sänger Jared Leto (aktuell in ‚Blade Runner 2049‘ zu sehen) zu ‚Playboy‘-Boss Hugh Hefner werden! Regisseur Brett Ratner (‚Hercules‘) hat seine Pläne dazu schon im April verkündet und sich die Rechte an Hefners Geschichte gesichert. Letzterer hat der Koproduktion mit seiner Firma Playboy Entertainment auch zugestimmt – am 27. September verstarb er jedoch im Alter von 91 Jahren.

Der Zeitpunkt für eine Biografie über den legendären Bademantelträger könnte nicht besser gewählt sein, die Auswahl des Hauptdarstellers wundert uns jedoch. Aufgezogen werden soll der Film im Stil der mondänen 70er-Talkshow ‚Playboy After Dark‘ – einen angepeilten Veröffentlichungstermin gibt es indes noch nicht.