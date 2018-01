Jan Böhmermann nimmt HC Strache auf die Schaufel

Der deutsche Komiker und Satiriker Jan Böhmermann (‚Neo Magazin Royale‘) stichelt auf YouTube gegen Heinz-Christian Strache und die FPÖ.

Zum Wahlkampfauftakt in Innsbruck vor knapp zwei Wochen, setzte die FPÖ Tirol auf eine stylische Laser-Show und Shownebel. Bundesparteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache zog flankiert von schwarz gekleideten Männern mit Sonnenbrillen ein. Die Truppe trommelte mit roten Drumsticks im einheitlichen Rhythmus, dazu wurde mystisch anmutende Synthie-Musik mit dunklen Chorstimmen eingespielt. Schon damals reagierte der deutsche TV-Satiriker Jan Böhmermann ironisch-kritisch auf Twitter.

Mächtig und Ehrfurcht gebietend: Der Vizekanzler kommt. Österreich ist wieder wer! 𦳕𯹹 Gänsehaut. https://t.co/iyMVBf2tAw — Jan Böhmermann 𯨨 (@janboehm) 11. Januar 2018

„Klein, unbedeutend und geht allen mächtig auf die Eier“

Kommenden Donnerstag meldet sich Böhmermanns ZDF-Sendung ‚Neo Magazin Royale‘ zurück aus der Winterpause. Im Vorfeld greift er nun den „Trommelwirbel“ um Strache auf und lässt auf YouTube unter dem Titel „Epischer Staffelauftakt des NMR“ Seitenhiebe gegen Österreichs Vizekanzler fallen. „Mein Name ist HJ Böhmermann und ich bin der neue Vizekanzler von ZDF Neo“, heißt es da etwa. Seine Sendung sei ebenfalls wie Österreich: „Klein, unbedeutend, keiner weiß was es eigentlich soll und wieso es das überhaupt gibt und es geht allen mächtig auf die Eier.“

‚Epischer Staffelauftakt des NMR‘ - Neo Magazin Royale © Video: YouTube

Auch Herbert Kickl und sein „konzentriert“-Sager kommt darin vor. „Wer nicht einschaltet, ist in meinen Augen ein Berufskasper und Pausenclown und gehört konzentriert durchgekitzelt“, so Böhmermann und spricht in diesem Zusammenhang von einem „völlig unverfänglichen Wort.“

