Jamie Lee Curtis kehrt zu ‚Halloween‘ zurück!

In der Rolle von Laurie Strode schrie sich Jamie Lee Curtis anno 1978 ins Gedächtnis eines jeden Horrorfans. Jetzt kehrt die „Scream Queen“ zum ‚Halloween‘-Franchise zurück – und muss sich abermals ihrem mordenden Bruder Michael Myers stellen.

Am 25. Oktober 1978, also vor knapp 39 Jahren, hat John Carpenter mit dem Horrorfilm ‚Halloween – Die Nacht des Grauens‘ das Genre geprägt. Weil die damals 19-jährige Jamie Lee Curtis ihr Schreiorgan bereits in einer ‚Columbo‘-Episode und später in der vergessenen US-Serie ‚Operation Petticoat‘ einzusetzen gewusst hatte, bekam sie die Hauptrolle in Carpenters blutigem Slasher. Darin musste sie ihrem Killerbruder Michael Myers entkommen und durfte sich später über den Titel „Scream Queen“ freuen – der ihr bis heute geblieben ist.

Halloween (1978) - Trailer © Video: YouTube

John Carpenter schreibt das Drehbuch!

Zehn Teile (Fortsetzungen, Vorgeschichten sowie Neuauflagen) umfasst die ‚Halloween‘-Reihe bisher, der letzte von Schockrocker Rob Zombie (‚Haus der 1000 Leichen‘) inszenierte Ableger erschien 2009 – seither wurde es ruhig um das Franchise. Doch vor einigen Jahren begann die Gerüchteküche wieder zu brodeln: Ein offizielles Sequel soll kommen, bei dem Altmeister John Carpenter als Drehbuchautor, ausführender Produzent und Sound-Verantwortlicher mit an Bord ist!

Auch Jamie Lee Curtis ist wieder mit dabei

Und tatsächlich ist das Werk bereits im Entstehen: Die Vorproduktion unter Regisseur David Gordon Green (‚Stronger‘) und mit Drehbuchautor Danny McBride (zuletzt als Schauspieler in ‚Alien: Covenant‘ zu sehen) hat bereits begonnen. Das Duo arbeitete u. a. bereits bei ‚Manglehorn‘, ‚Ananas Express‘ und ‚Your Highness‘ in dieser Konstellation.

Die wahre Bombe platzte aber erst vor wenigen Tagen: Auch Jamie Lee Curtis soll wieder mit an Bord sein – in ihrer Paraderolle als Laurie Strode! „Ein letztes Mal“ kehrt sie nach Haddonfield (Anm.: Schauplatz der ‚Halloween‘-Filme) zurück, lässt die heute 58-Jährige ihre Fans via Twitter wissen. Dass ihre Filmfigur ja eigentlich bereits lange tot ist, scheint dabei offenbar niemanden zu interessieren …

"Same porch. Same clothes. Same issues. 40 years later. Headed back to Haddonfield one last time for Halloween. Release date 10/19/18." pic.twitter.com/IvptiZctyw — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) 15. September 2017

Geplanter US-Kinostart des neuen ‚Halloween‘-Teils ist der 19. Oktober 2018 – er kommt damit 40 Jahre nach dem Original auf die Leinwand. Einen deutschen Starttermin gibt es indes noch nicht.