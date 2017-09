Interaktive Game of Thrones-Karte

Was wäre Game of Thrones ohne die komplizierten Verhältnisse zwischen den einzelnen Familien und Ständen?

Die Kultserie ‚Game of Thrones‘ durchblicken selbst hartgesottene Fans nicht immer ganz leicht. Wer war wessen Freund ist aber nun dessen Feind? Und wer hat wen gemeuchelt, geliebt oder ist mit wem verwandt bzw. verbündet? Die Kollegen von SZ haben sich die Mühe gemacht, eine interaktive Karte zu erstellen.

Diese Grafik bringt ein wenig Struktur in das Verwandtschafts- und Beziehungschaos in Westeros. Praktisch: Wer nicht gespoilert werden will, kann selbst das einstellen. Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren!