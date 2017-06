IMDB enttarnt HC Strache als Fritz Fantom aus ‚Tom Turbo‘

In der ORF-Kinderserie ‚Tom Turbo‘ sorgte Bösewicht Fritz Fantom für Angst und Schrecken unter Wiens Bevölkerung. Bereits vor zwei Jahren sorgte ‚Die Tagespresse‘ mit einem satirischen Beitrag für Aufsehen: darin wollte HC Strache den Ganoven abschieben lassen. Wie ein Blick auf die offizielle Webseite der IMDB zeigt, soll hinter der Strumpf-Maskierung des lilanen Unruhestifters jedoch der FPÖ-Chef höchstpersönlich verborgen haben.

Auf was für Gustostücke man beim Surfen im Internet stößt: Sucht man in der IMDB nach der Austro-Produktion ‚Tom Turbo‘ (aus der Feder von Thomas Brezina), wird man rasch fündig. Ein Blick in den Cast der ersten Folgen des Jahres 1993 zauberte uns große Augen ins Gesicht. Niemand Geringerer als FPÖ-Chef HC Strache soll für 57 Episoden in der lila Verkleidung des Unruhestifters gesteckt haben!

© IMDB

Klickt man auf das Profil des „Schauspielers“, so werden tatsächlich Auftritte des echten Strache gelistet, darunter beim ORF-Polittalk ‚Offen gesagt‘ und der Satire-Show ‚Wir sind Kaiser‘.

© IMDB

Von 1993 bis 1996 soll laut der IMDB Strache als Fritz Fantom in der Kinderserie mitgewirkt haben. Allerdings hätte das wohl eine massive berufliche Doppelbelastung bedeutet, denn von 1993 bis 1996 war Strache FPÖ-Bezirksobmann in Wien.

Hack oder peinlicher Fehler der renomierten Filmdatenbank?

Bereits 2015 sorgte das Satire-Portal ‚Die Tagespresse‘ mit einem Beitrag für Aufsehen: darin ging es um Verbrecher in Wien, und darum, dass HC Strache den Ganoven Fritz Fantom abschieben lassen wolle. Allerdings geht aus diesem Artikel nicht hervor, dass Strache in irgendeiner Weise bei ‚Tom Turbo‘ mitspielt. Waren hier etwa Hacker am Werk?