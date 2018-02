‚I Kill Giants‘: Erster Trailer zur Comic-Verfilmung

Mit ‚I Kill Giants‘ kommt eine Comic-Verfilmung der anderen Art auf uns zu: Hier kämpft ein Mädchen gegen Giganten und Monster!

Bereits 2015 wurde über das geplante Filmprojekt ‚I Kill Giants‘ spekuliert, wobei es sich um eine Verfilmung der gleichnamigen Graphic Novel von Joe Kelly aus dem Jahre 2008 handeln sollte. Knapp drei Jahre später gibt es jetzt einen dazu passenden Trailer sowie ein Poster.

Alles nur Einbildung?

Im Mittelpunkt der Comic-Adaption steht die Fünfklässlerin Barbara Thorson (Madison Wolfe), deren Welt von Phantasiegestalten aller Art bevölkert wird. Während die Viecher bei ihr Angst und Schrecken verbreiten, glaubt ihr sonst allerdings niemand. Warum sollten Monster und Giganten hinter ihr her sein? Von ihren Mitschülern verachtet, ist ihre einzige Hoffnung die neue Schulpsychologin Mrs. Mollé (Zoe Saldana). Die ahnt, dass hinter der regen Phantasie von Barbara aller Wahrscheinlichkeit nach ein ganz reelles Problem steckt, welches in der familiären Situation des Mädchens zu finden ist …

‚I Kill Giants‘ - Trailer © Video: YouTube

Der Däne Anders Walter (er drehte bisher fast ausschließlich Kurzfilme) nahm auf dem Regiestuhl Platz – ‚I Kill Giants‘ markiert sein Langspieldebüt. Unterstützt wird er von Chris Columbus, der unter anderem an ‚Kevin – Allein zu Haus‘ beteiligt war und diverse ‚Harry Potter‘-Filme als Produzent betreute. Die Zeichen stehen also relativ gut für den Fantasiestreifen, der ein ernstes Thema bearbeitet.

In den USA wird ‚I Kill Giants‘ ab 23. März digital verfügbar sein. Festivalbesucher sind schon vorher in den Genuss des Films gekommen, unter anderem war er in Toronto und Göteborg zu sehen. Einen Termin für eine Kino- oder VoD-Veröffentlichung in unseren Breitengraden gibt es bis dato indes noch nicht.