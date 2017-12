‚House of Cards‘: Letzte Staffel ohne Kevin Spacey

Nach den Missbrauchsvorwürfen gegen Kevin Spacey, hat Streaming-Riese Netflix die Produktion von ‚House of Cards‘ für unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. Nun wurde offiziell bestätigt, dass der zweifache Oscarpreisträger aus der Serie genommen wurde – und seine Film-Ehefrau Robin Wright in der finalen sechsten Staffel das neue Zugpferd wird!

2018 sollen die Dreharbeiten zur sechsten Staffel von ‚House of Cards‘ starten – die acht Episoden werden den Abschluss der beliebten Polit-Serie bilden. Das bestätigte Netflix-Manager Ted Sarandos am Montag auf einer Branchenkonferenz in New York. Hauptdarsteller Kevin Spacey wird darin jedoch nicht mehr als Frank Underwood zu sehen sein, denn der VoD-Gigant hat sich nach mehreren Vorwürfen sexueller Belästigung (TV-MEDIA berichtete) von dem zweifachen Oscarpreisträger (‚Die üblichen Verdächtigen‘ und ‚American Beauty‘) getrennt.

Finale Staffel ohne Präsident Underwood

Ein Ersatz wird gar nicht erst gesucht, stattdessen rückt Serienkollegin Robin Wright, die die Ehefrau von Underwood spielt, in den Mittelpunkt der Handlung. Wie und ob Spacey für den Zuseher aus der Serie „entlassen“ wird, ist bis dato nicht fix. Der 58-Jährige ist indes übrigens auf Sex-Therapie in derselben Klinik, in der auch Harvey Weinstein einquartiert war.