Als ob die Veröffentlichung der achten ‚Star Wars‘-Episode ‚Die letzten Jedi‘ (ab 14. Dezember im Kino!) nicht schon Grund genug zum Feiern wäre, bringt Hollywood Megaplex das Sci-Fi-Abenteuer exklusiv in 4DX nach Österreich. Beim großen Event-Tag am 16. Dezember im Gasometer Wien gibt es von 14 bis 20 Uhr jede Menge zu erleben!

Im Hollywood Megaplex Gasometer findet am Samstag, 16. Dezember (von 14 bis 20 Uhr) rund um die neue Episode der ‚Star Wars‘-Reihe der sogenannte „Star Wars Tag“ statt. Besucher erwartet ein aufregendes Rahmenprogramm wie etwa Walking Characters – also Cosplayer, die in entsprechenden Outfits für Fotos zur Verfügung stehen und Schauduelle mit Laserschwertern austragen–, Gewinnspiele, prominente Gäste sowie ein Merchandising Stand.

Wer selbst einmal zum Laserschwert greifen möchte, kann sich in der Trainingsstation zum Jediritter ausbilden lassen, bei einer Schminkstation kann man sich in seine Lieblingsfigur verwandeln und sogar eine Photobox werden vor Ort bereit stehen. Dem Spaß sind somit also keine Grenzen gesetzt. Unter den Gewinnspiel-Preisen befinden sich Buffetgutscheine, LEGO Star Wars Sets, Jahresabos von TV-MEDIA und vieles mehr.

Alle Details unter: megaplex.at/event/gasometer/star-wars-4dx-event