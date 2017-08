Heißes 007-Gerücht: Daniel Craig soll noch zwei ‚Bond‘-Filme drehen!

Wie kürzlich bekannt wurde, wird uns Brit-Schauspieler Daniel Craig als James Bond erhalten bleiben (TV-MEDIA berichtete) – zumindest für einen weiteren ‚Bond‘-Streifen. Nun verdichten sich die Gerüchte, dass es sogar zwei Filme werden!

Erst vor Kurzem berichteten wir darüber, dass Daniel Craig im kommenden 25. ‚James Bond‘-Film erneut seinen Dienst als MI6-Agent antreten wird. Prognostizierter Filmstart: 8. November 2019. Worum es im jüngsten 007-Ableger gehen soll steht noch in den Sternen. Insider wollen aber wissen, dass der Streifen auf dem Roman ‚Never Dream of Dying‘ (erschien 2001, Anm.) basieren soll – auf die Kappe von dessen Autor Raymond Benson gehen u. a. auch Reihenteile wie ‚Der Morgen stirbt nie‘, ‚Die Welt ist nicht genug‘ und ‚Stirb an einem anderen Tag‘. Darin stellt sich Bond einem blinden Widersacher, der beim Terror-Kartell ‚Union‘ die Strippen zieht. Für’s Kino soll der Film den eingängigen Titel ‚Shatterhand‘ bekommen. Auch die im Vorgänger ‚Spectre‘ mitwirkenden Figuren von Austro-Export Christoph Waltz (Rolle: Ernst Stavro Blofeld) und Ex-Wrestler Dave Bautista (Mr. Hinx) sollen auf die Leinwand zurückkehren.

Ausstieg von ‚Spectre‘-Regisseur Sam Mendes

Während Fans nun eifrig über den Inhalt des kommenden Bond-Abenteuers debattieren, hinterfragen andere Craigs plötzlichen Entschluss, nun doch wieder in die Rolle seines Lebens zu schlüpfen. Immerhin kokettierte der 49-Jährige damit, dass er sich lieber „die Pulsadern aufschlitzen“ würde, als noch einmal zu Bond zu werden, und in seinem Alter einfach nicht mehr fit genug für den Job sei. Dass wahrscheinlich sehr viel Geld auf sein Konto geflossen ist, lässt sich wohl nicht abstreiten. Ein weiteres Stille-Post-Spiel will aber den wahren Grund kennen: Angeblich soll für den 25. Bond nicht mehr Sam Mendes (er inszenierte die letzten Craig-Bonds ‚Skyfall‘ und ‚Spectre‘) im Regiestuhl Platz nehmen. Nachdem es zuletzt heftige Spannungen zwischen dem Filmemacher und dem Hauptdarsteller gab, liegt die Vermutung nahe, Craig könne auf Grund dieser Neubesetzung leichter zu überreden gewesen sein.

Remake von ‚Im Geheimdienst Ihrer Majestät‘

Wie es tatsächlich um seine weitere Laufbahn als ‚James Bond‘ bestellt ist wird sich weisen. Die größte Bombe im Gossip-Dschungel ist allerdings folgende: Nach ‚Shatterhand‘ (unbestätigter Arbeitstitel), soll Craig in einem Remake des Klassikers ‚Im Geheimdienst Ihrer Majestät‘ mitwirken. George Lazenby übernahm darin 1969 die Hauptrolle, der Film endet bekanntermaßen mit der Hochzeit von 007 und dem Tod seiner Frau. Das wäre zwar ein wahnsinniger Schlusspunkt für Daniel Craigs 007-Karriere, würde aber für reichlich Nachhall sorgen!