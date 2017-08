Jack Thorne – der Autor des magischen Theaterstücks ‚Harry Potter and the Cursed Child‘ – wird das Drehbuch zu ‚Star Wars: Episode 9‘ von Regisseur Colin Trevorrow und Derek Connolly umschreiben.

Das Drehbuch zu ‚Star Wars: Episode IX‘ wird umgeschrieben. Einem Artikel des Hollywood Reporter zufolge, nimmt sich der britische Autor Jack Thorne dem Skript zum neunten Teil der Sternensaga an. Bisher schrieben Regisseur Colin Trevorrow (‚Jurassic World‘) und Schreibpartner Derek Connolly (‚Kong: Skull Island‘) an der Vorlage des Films, doch nach Angabe des Berichts sei ein frischer Blick auf die Vorlage notwendig. Unklar ist indes, wie umfangreich die Änderungen Thornes am Drehbuch des für 2019 geplanten Films ausfallen werden.

Harry Potter trifft auf Luke Skywalker

Bevor er für Film und Fernsehen arbeitete, und schließlich mit der Überarbeitung des Drehbuchs von ‚Star Wars 9‘ betraut wurde, machte Jack Thorne als Autor mehrerer Theater- und Radiostücke auf sich aufmerksam. So zeichnet er u. a. für das Stück ‚Harry Potter and the Cursed Child‘ verantwortlich und konnte 2017 für eine Neufassung von Georg Büchners ‚Woyzeck‘ John Boyega (‚Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht‘) für die Hauptrolle gewinnen. Für das Kino verfasste Thorne zuletzt u. a. die Vorlage zum Drama ‚Wunder‘ – mit Julia Roberts und Jacob Tremblay in den Hauptrollen.

Zuvor schrieb der in Bristol geborene Autor an zahlreichen TV-Serien, darunter eine geplante Adaption von Philip Pullmans Fantasybuch-Reihe ‚His Dark Materials‘. Ein bisschen Zeit bleibt Jack Thorne für die Veränderungen am Drehbuch von ‚Star Wars: Episode 9‘: Aktuellen Planungen zufolge soll die Produktion im Jänner 2018 starten. Hierzulande soll der Film am 24. Mai 2019 in den Kinos anlaufen.