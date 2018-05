Harry Potter: 20 Jahre „Schlacht von Hogwarts“

Es war der wohl blutigste Kampf, den Zauberlehrling Harry Potter und seine Freunde gegen das Böse führten: In den Morgenstunden des 2. Mai 1998 entwickelte sich die Schlacht gegen Lord Voldemort zunächst langsam, dann aber umso verheerender. Etliche Kämpfer, darunter auch einige Fan-Lieblinge, mussten ihr Leben lassen. Zum 20. Jubiläum ziehen wir Bilanz und listen die größten Erfolge des Potterverse auf.

Nachzulesen ist der epischste Kampf der ‚Harry Potter‘-Saga im Buch ‚Harry Potter und die Heiligtümer des Todes‘ – dem letzten Band der erfolgreichen Fantasy-Reihe. Darin stellt sich der titelgebende Zauberschüler (in den Filmen dargestellt von Daniel Radcliffe) dem bösen Lord Voldemort (Ralph Fiennes) und kämpft nicht nur um den Fortbestand von Hogwarts – der Schule für Hexerei und Zauberei –, sondern auch für das Wohlergehen der gesamten Magierwelt.

Dass am Ende das Gute triumphiert, ist 20 Jahre nach der „Schlacht von Hogwarts“ keine Neuigkeit, genauso wenig, wie das Ableben einiger Fan-Lieblinge im Jahr 2018 keinen Spoiler mehr darstellt. Und obwohl sich die Leser und Filmseher großteils damit abgefunden haben, dass Figuren wie Remus Lupin (David Thewlis), Nymphadora Tonks (Natalia Tena), Fred Weasley (James Phelps), Colin Creevey (Hugh Mitchell) und natürlich Severus Snape (Alan Rickman) dabei das Zeitliche gesegnet haben, gibt es eine Person, die sich jedes Jahr erneut am 2. Mai dafür entschuldigt, dass die Geschichte diese tragische Wendung nehmen musste: Autorin J. K. Rowling.

Auch heuer meldete sich die 52-Jährige wieder via Twitter zu Wort – bekundet ihr Beileid allerdings einem Charakter, der bereits einige Bücher zuvor sein Leben lassen musste:

It's that anniversary again. This year, I apologise for killing someone who didn't die during the #BattleofHogwarts, but who laid down his life to save the people who'd win it. I refer, of course, to Dobby the house elf.