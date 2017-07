Wir gratulieren Benedict Cumberbatch ganz herzlich zum 41. Geburtstag!

Heute feiert Benedict Cumberbatch seinen 41. Geburtstag. In nur wenigen Jahren legte der eigenwillige Brite einen kometenhaften Aufstieg vom unauffälligen Nebendarsteller zum Star seiner eigenen Serie und seines eigenen Marvel-Franchises hin.

© Archiv

Was ist das eigentlich für ein Typ, der so anders als die anderen ist?

Es dauert seine Zeit, bis man mit Benedict Cumberbatch warm wird. Der Brite ist nicht gerade der Typ, den man gleich ins Herz schließt. Dem Publikum geht es so, wie es Doktor Watson (Martin Freeman) zu Beginn von Sherlock geht. Er fragt sich: Was ist das eigentlich für ein Typ, der so anders als die anderen ist?

© Archiv

Shakespeare seit der Schule

Benedict Cumberbatch wurde am 19. Juli 1976 in London geboren, sein Schauspiel-Debüt gab er mit 12 Jahren als Königin Titania in der Schulaufführung von ‚Ein Sommernachtstraum‘ gab. Bis heute ist er in zahlreichen weiteren Bühnenproduktionen zu sehen und verblüfft Theater-Besucher nicht zuletzt in Danny Boyles Bühnenproduktion von ‚Frankenstein‘, in der er abwechselnd mit Jonny Lee Miller Schöpfer und Kreatur spielt. Wir empfehlen dringend auch die Aufzeichnung von ‚Hamlet‘ - die Aufführung des Klassikers wurde vor ein paar Jahren von der BBC mitgefilmt und ist immer mal wieder im Kino zu sehen.

© Johan Persson

Durchbruch auf der kleinen und großen Leinwand

Abseits der Bühne gelang Cumberbatch bald der Sprung auf die große und kleine Leinwand, wo er zunächst in Nebenrollen in ‚Abbitte‘ oder ‚Die Schwester der Königin‘ zu sehen war. Hier spielte er noch die Rollen, die zwar jeder Film braucht, die aber im Vergleich zu anderen Figuren meist blass bleiben.

Seinen Durchbruch feierte er 2004 mit ‚Hawking – Die Suche nach dem Anfang der Zeit‘, eine Filmbiografie über den Wissenschaftler Stephen Hawking. Hierfür bekam Cumberbatch eine Nominierung als „Bester Schauspieler“ bei den BAFTA Awards.

Ein kauziger Sherlock, der das Publikum fasziniert

Doch 2010 wurde dann alles anders, als Benedict Cumberbatch die Hauptrolle in BBCs ‚Sherlock‘ landete und so den legendären Meisterdetektiv ins 21. Jahrhundert holte. Mit der ersten Staffel begann ein riesiger Hype um Cumberbatch, die Serie wurde zum Tagesgespräch und die Hauptdarsteller wurden zu Stars.

© Archiv

Cumberbatch lieferte als Sherlock eine einzigartige Darstellung ab, indem er eine Figur erschuf, die zwar ihre Mitmenschen und den Zuschauer mit ihrem sonderbaren Verhalten zunächst vollkommen vor den Kopf stößt, die uns aber nicht loslässt. Grund: Wir mögen seine scharfsinnigen Sprüche, uns zieht die rätselhafte Figur an und wir freuen uns, wenn das Genie auch mal menschlich wird.

Der Hobbit, Star Trek und 12 Years a Slave

In Peter Jacksons Verfilmung des Tolkien-Romans ‚Der Hobbit‘ stellt er den Drachen Smaug mittels Performance Capture dar und spricht den Nekromanten.

© Archiv

In der Fortsetzung von Star Trek, ‚Star Trek Into Darkness‘, stellt er den Bösewicht John Harrison alias Khan dar. Im Jahr 2013 spielte er in Steve McQueens Filmdrama ‚12 Years a Slave‘, das mit einem Oscar für den besten Film ausgezeichnet wurde.

Mit Sir Arthur Conan Doyle verwandt

Skurril: Ahnenforscher fanden heraus, dass Cumberbatch ein Cousin 16. Grades von Arthur Conan Doyle ist, dem Schöpfer von Sherlock Holmes.

Alan Turing in ‚The Imitation Game‘ und ‚Doctor Strange‘ bei Marvel

In ‚The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben‘ ist Cumberbatchs Rolle dem Sherlock recht ähnlich. Hier spielt Cumberbatch ein unsensibles Mathematikgenie, das aber ein schlagendes Herz hat. Dafür gab es 2015 Nominierungen bei den Oscars und Golden Globes.

© The Weinstein Company

In seinem bislang letzten großen Kinofilm gibt Cumberbatch Marvel's ‚Doctor Strange‘. Benedict Cumberbatch überzeugte darin als Superheld mit magischen Kräften, der gleich in mehreren Dimensionen zur Weltenrettung schreiten muss.

© Marvel

Im März 2017 wurde bekannt, dass er die Hauptrolle in der kommenden Romanverfilmung ‚How to Stop Time‘ übernehmen wird.

© Archiv

Benedict Cumberbatch in Wien

Seit kurzem ist Benedict Cumberbatch in Wien zu sehen – als Wachsfigur bei Madame Tussaud's.