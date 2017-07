Happy Birthday zum 65er, David Hasselhoff!

Michael Knight alias David Hasselhoff feiert seinen fünfundsechzigsten Geburtstag. Wir gratulieren!

Von 1982 bis 1986 war Hasselhoff Michael Knight in der Kultserie ‚Knight Rider‘ © NBC

Mit der Fernsehserie ‚Knight Rider‘ hatte David Hasselhoff in den 80er-Jahren seinen großen Durchbruch, und konnte diesen Erfolg später mit ‚Baywatch‘ noch toppen. Aktuell ist er in Dwayne Johnsons ‚Baywatch‘-Film im Kino zu sehen.

Auch im ‚Baywatch‘-Film 2017 war Hasselhoff wieder mit von der Partie! © Paramount Pictures

1989: „Looking for Freedom“ bei der Berliner Mauer

Auch musikalisch konnte Hasselhoff punkten – sein Album „Night Rocker“ war 1985 Nr. 1 in Österreich, lange bevor er mit „Looking for Freedom“ im gesamten deutschsprachigen Raum Erfolge feiern konnte. Sein Auftritt an der Berliner Mauer 1989 ist legendär.