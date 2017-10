Am 3. November wird der skandinavische Hüne Dolph Lundgren 60 Jahre alt. Wir gratulieren!

‚Arrow‘-Fans kennen Lundgren als Bösewicht Kovar © The CW

Die Matura mit Auszeichnung, mit akademischen Ehren abgeschlossenes Studium als Chemieingenieur, vier Fremdspachen, Buchautor - mit einem Muskelprotz wie Dolph Lundgren würde man diese intellektuellen Leistungen nicht unbedingt verbinden. Doch der blonde Hüne, der diese Woche am Freitag seinen 60. Geburtstag feiert, hat all das drauf - und noch einiges mehr. Der Sohn eines Ingenieurs und einer Lehrerin, der am 3. November 1957 in Stockholm das Licht der Welt erblickte, wird von der breiten Öffentlichkeit zwar fast nur als Darsteller durchtrainierter Actionhelden wahrgenommen, doch der 1,95-Meter-Lackel kann noch viel mehr. Dieser Dolph ist wahrlich kein Dolm.

Dolph Lundgren in ‚The Expendables 3‘ © Lionsgate

Nachdem der Einserschüler in Stockholm maturiert und graduiert hatte, führten Lundgren diverse Gast-Stipendien rund um den Erdball, u. a. ans MIT in Cambridge. Nach seinen Studien jobbte der Ingenieur als Türsteher in New York, wo ihn Popstar Grace Jones entdeckte und als Bodyguard engagierte. Seine spätere Freundin Grace verschaffte dem Schweden auch den ersten Auftritt beim Film, in ‚James Bond 007 - Im Angesicht des Todes‘.

Grace Jones mit ihrem Bodyguard und späterem Freund Dolph Lundgren © PInterest

Anfang der 1980er startete der einstige Judo-Kämpfer auch seine Karriere im Kyokushin-Karate und nahm u. a. an drei Weltmeisterschaften teil. Seine sportlichen Fähigkeiten kamen Dolph zugute, als er sich 1985 für die Rolle des russischen Boxers Ivan Drago in ‚Rocky IV‘ bewarb, beim Dreh der Kampfszenen klopfte er Sylvester Stallone übrigens krankenhausreif! Der nahm es Dolpherl aber nicht übel, engagierte Stallone den späteren Universal Soldier doch 2010 für den Altherren-Actioner ‚The Expandables‘, mit dem Lundgren nach ruhigeren Jahren als B-Movie-Darsteller, Regisseur, Song-Contest-Co-Moderator und Autor des Handbuches ‚Fit forever‘ sein Leinwand-Comeback feierte.

Schlug Sylvester Stallone beim ‚Rocky IV‘-Dreh krankenhausreif: Dolph Lundgren alias Ivan Drago © Archiv

Im Kino sieht man den Vater zweiter Töchter (mit Ex-Frau Anette Qviberg) als King Nereus in ‚Aquaman‘ erst im Dezember 2018, am kleinen Schirm hingegen in wenigen Wochen wieder: In der Fantasy-Action ‚Arrow‘ gibt Lundgren in Season 5 (ab 12.11. auf RTL Crime) den Ost-Bösewicht Konstantin Kovar. Sein „Russen-Image“ wird der alte Schwede halt nicht mehr so leicht los. Doch offenbar hat Dolph Lundgren auch große Sympathien für Russland (und dessen Staatschef), meinte er doch erst vor kurzem: "Zum Teufel, ich finde Putin ziemlich cool." Tja, nobody's perfect, nicht einmal der eindrucksvolle Mr. Lundgren...