Hans Moser zum Binge-Watchen

ORF III widmet dem Idol dreier Generationen einen Thementag. Aber: Was haben uns Hans Moser und seine Filme heute noch zu sagen?

Der Sonntag gehört auf ORF III einem Mann, der geboren wurde, als Kaiser Franz Joseph 50. Geburtstag feierte; der vor über einem halben Jahrhundert starb – und dennoch im filmischen Selbstbild Österreichs unverrückbar in der ersten Reihe sitzt, Oscars für Christoph Waltz hin, Oscar für Michael Haneke her. Elf Filme mit Hans Moser zeigt der ORF-Kultursender am Sonntag am Stück (siehe Fahrplan); darunter einige seiner Klassiker. Stellt sich die Frage: Kann man sich diese schwarz-weißen Sendboten einer so fernen Zeit überhaupt noch ansehen; hat der Typus, den Moser durch über 130 seiner Filme zuverlässig abgeliefert hat, noch etwas mit uns zu tun? Die Antwort mag einige überraschen.



Im grantigen, fuchtelnden, nuschelnden, aggressiv-resignativen Beserlpark-Gangsta-Rapper steckt mehr Moser als Eminem



Als Hans Moser in den Dreißigerjahren – nach fünf Jahrzehnten bitterster Armut – zum Superstar des deutschsprachigen Kinos aufstieg, standen die besten Ressourcen für den kleinen Mann aus Österreich bereit: Technik, Regie, Ausstattung, Autoren – man wird handwerklich keinen schlechten Moser-Film finden, auch wenn manche aus Joseph Goebbels’ Teufelsküche stammen. Heutige Filmemacher können noch lernen von diesen Studioproduktionen, die damals mit Hollywood auf Augenhöhe standen, manche sogar darüber. Nebenbei war Moser mit Anspielstationen wie Theo Lingen und später vor allem Paul Hörbiger ein Pionier des heute international „Buddy-Movie“ genannten Komödiengenres. Und seine Partner waren stets die besten. Darum kann man diese Filme, mögen sie langsam sein und scheinbar unmodern, immer noch genießen.



Hans Moser war ein Pionier des Buddy-Movies



Dass wir heute mit Mosers Figur des kleinen Mannes Probleme haben, der sich mit Grant, Gefuchtel, Genuschel, einem Achterl Wein und manchmal auch einem resignativen Lied gegen „die da oben“ zur Wehr setzt und oft genug scheitert, liegt weniger an den neuen Zeiten als an einem hausgemachten Missverständnis: Kleine Leute gibt es nicht mehr, oder wenn es sie gibt, dann sind es die anderen. Schließlich sind alle nur eine schlaue Facebook-Statusmeldung, einen genialen Tweet davon entfernt, zur Oberliga zu gehören. Was für ein Missverständnis. Auf dem großen Vergnügungsdampfer der Illusionen mit Kurs auf vermeintliche Selbstbestimmung und Größe sind wir nur Passagiere – und es steckt mehr Hans Moser in jedem von uns, als wir denken. Sogar im grantigen, fuchtelnden, nuschelnden, aggressiv-resignativen Beserlpark-Gangsta-Rapper steckt mehr Moser als Eminem.

Thementag auf ORF III: Sonntag, 15. Oktober – Das gibt es zu sehen