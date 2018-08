‚Guardians of the Galaxy‘: Drama um Regisseur James Gunn

Völlig überraschend hat Disney den ‚Guardians of the Galaxy‘-Regisseur James Gunn gekündigt. Der Grund: Kontroverse Tweets von vor über zehn Jahren, die nicht zum Wertebild der Mausfabrik passen. Jetzt melden sich der ‚Guardians‘-Cast, rund um Stars wie Chris Pratt, Bradley Cooper, Zoe Saldana und Vin Diesel zu Wort, und stärkt dem Filmemacher den Rücken.

Vor zwei Wochen wurde Regisseur und Nerd-Liebling James Gunn von Disney gefeuert. Der Schock bei Fans und Schauspiel-Kollegen sitzt tief, denn damit kann der 51-Jährige nicht im Regiestuhl des dritten Teils seiner ‚Guardians of the Galaxy‘-Reihe (avisierter US-Kinostart im Jahr 2020) Platz nehmen. Auslöser für die überraschende Kündigung waren Twitter-Postings, die Gunn zwischen 2008 und 2011 gemacht hat, die allerdings nicht von Disney toleriert werden können. Im Detail handelt es sich um Tweets, in denen er sich über Themen wie Pädophilie und Vergewaltigung lustig macht.

Kontroverse „Witzeleien“ über Pädophilie und Vergewaltigung

Disney machte kurzen Prozess und setzte den Filmemacher vor die Tür. Alan Horn, Vorstandsvorsitzender von Walt Disney, hat sich in einem Statement zu der Trennung von James Gunn geäußert: „Die verstörende Haltung und Äußerungen, die in James Gunns Twitter-Feed entdeckt wurden, sind nicht zu verteidigen und passen nicht zu den Werten unseres Studios, und wir haben unsere Geschäftsbeziehung mit ihm beendet.“ Entschuldigt hatte sich Gunn bereits – zum ersten Mal vor sechs Jahren.

Offener Brief der ‚Guardians‘-Schauspieler

Von Seiten der nicht gerade kleinen Fan-Gemeinde brachen Protest-Stürme aus, die jedoch nichts an der Grundhaltung des Konzerns änderten. Gestern jedoch verfassten die Schauspieler der ‚Guardians of the Galaxy‘-Filme – rund um Chris Pratt, Bradley Cooper, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, Karen Gillan und Pom Klementieff – einen offenen Brief und stärktem „ihrem“ Regisseur und Freund den Rücken.

If you please, read the statement written and signed by The Guardians of the Galaxy cast in support of James Gunn’s reinstatement as director of GOTG Volume 3. pic.twitter.com/TjNA9RF6M8 — Zoe Saldana (@zoesaldana) 30. Juli 2018

Die Schauspieler wollten sich zunächst Zeit nehmen, um nachzudenken, zu beten, zuzuhören und zu diskutieren. Nun mussten sie das Wort ergreifen, auch aufgrund potentieller Verschwörungstheoretiker, welche die Gelegenheit nutzten, Gunn als etwas darzustellen, das er nicht ist. Es ginge nicht darum, seine Witze von damals gut zu heißen, sondern viel mehr die Erfahrung zu teilen, wie es war, mit ihm zu arbeiten und welcher Mensch er jetzt ist. Mit seiner Geschichte über Außenseiter, die Erlösung finden, hat er nicht nur das Leben der Schauspieler verändert, so der Brief. Weiter heißt es, dass sie glauben, dass das Thema der Erlösung nie relevanter war als jetzt gerade.

Regisseur James Gunn (Mitte) mit seinen ‚Guardians‘-Darstellern (und ‚Spider-Man‘ Tom Holland im Hintergrund) © Instagram / James Gunn

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Die Proteste und Petitionen der Fans und das Statement der Darsteller könnte Früchte tragen, denn wie ein Insider gegenüber dem Branchenblatt Variety berichtet, denkt Disney über eine Wiedereinstellung des Regisseurs nach. Dabei wird angemerkt, dass die Suche nach einem neuen Regisseur schnell gehen müsste, denn abgesehen davon, dass die Dreharbeiten bereits nächstes Jahr beginnen sollen, müsste der neue Regisseur auch bestimmt Änderungen am Drehbuch vornehmen. Dass Disney und Marvel sich noch nicht zu dieser Thematik geäußert haben, könnte ein weiteres Indiz dafür sein, dass Gunns letztes Stündlein noch nicht geschlagen hat.