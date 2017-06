Keine Zombies, kein schmutzer Sex, keine Morde: ‚This Is Us‘ holt seine Fans mit Warmherzigkeit ab

‚This Is Us‘

Der US-Serienhit ‚This Is Us‘ sorgt auf Puls 4 für eine kurzfristige Programmänderung. Warum? Die Hintergründe.

Die super-erfolgreiche Serie ‚This Is Us‘ läuft seit Ende Mai auf Pro 7. International hat sie mehr als zehn Millionen Zuschauer durchschnittlich jede Woche bekam schon mehrere Golden-Globe-Nominierungen und drei Auszeichnungen als beste neue Serie.

Im Zentrum von ‚This Is Us‘ stehen fünf Personen, deren Lebenswege sich auf wundersame Weise kreuzen, vier davon haben sogar am selben Tag Geburtstag: das verliebte Ehepaar Rebecca (Mandy Moore) und Jack (Milo Ventimiglia), das ganz kurz vor der Geburt seiner Drillinge steht, der fesche TV-Schauspieler Kevin (Justin Hartley), der genug von seinem lockeren Lebensstil und seiner stupiden TV-Rolle hat, die stark übergewichtige Kate (Chrissy Metz), die unbedingt abnehmen möchte, und der erfolgreiche Geschäftsmann und zweifache Familienvater Randall (Sterling K. Brown), der auf der Suche nach seinem leiblichen Papa ist Nach und nach erfährt der Zuschauer, wie die fünf Leben zusammenhängen.

Kurzfristig änderte Puls 4 jetzt sein Programm für die Montage ab dem 26. Juni: Immer unmittelbar nach den Sommergesprächen wird der US-Serienhit ‚This Is Us‘ auf dem Austro-Privaten laufen.

Der Grund für die kurzfristig Änderung ist charmant: Als Senderchef Johannes Kampel daheim eine Krankheit auskurierte, sah er die Familienserie via Streamingdienst Maxdome, war begeistert und sorgte für die Programmänderung