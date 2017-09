Für eine amerikanische Gesundheitskampagne kehrt ‚Grey’s Anatomy‘-Star Patrick Dempsey noch einmal in die Rolle des Dr. Derek Shepherd zurück. Darin ist auch McDreamys Ex Dr. Addison Montgomery zu sehen.

Leider ist unser verstorbener Lieblingsarzt Derek ‚McDreamy‘ Shepherd nicht von den Toten auferstanden, dafür gibt es in einem TV-Spot ein kurzes Wiedersehen mit dem Star der Krankenhausserie ‚Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte‘. Im Rahmen einer Gesundheitskampagne der US-Krankenversicherung Cigna streift sich der 51-jährige Patrick Dempsey noch einmal den Arztkittel über und hängt sich ein Stethoskop um. Unter dem Titel ‚TV Doctors of America‘ treten auch Neil Patrick Harris als Dougie Howser, Donald Faison als Dr. Turk aus ‚Scrubs‘ und Kate Walsh als McDreamys Ex-Frau Dr. Addison Montgomery in dem Clip auf.

TV Doctors of America © Video: YouTube

Die Aktion soll Zuseher zu regelmäßigen Gesundheitschecks bewegen. Auch privat engagiert sich Patrick Dempsey, dessen Figur in der 11. Staffel von ‚Grey’s Anatomy‘ verstorben ist, stark für das Gesundheitswesen. So gründete er 2008 das Dempsey Centre in Maine, ein Gesundheitszentrum für Krebspatienten und Vorsorge. Ebenso veranstaltet er zahlreiche Wohltätigkeitsveranstaltungen, um Spenden für das Dempsey Centre zu sammeln.