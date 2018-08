Der 33-jährige Comiczeichner Alex Hirsch (‚Gravity Falls‘) hat einen Deal beim Streaming-Riesen Netflix unterschrieben und arbeitet an neuen Projekten.

Mit der Disney-Zeichentrick ‚Phineas und Ferb‘ machte Alex Hirsch 2007 auf sich aufmerksam, seine Erfolgsserie ‚Gravity Falls‘ (ebenfalls für den Disney Channel bzw. Disney XD produziert) machte ihn schließlich unsterblich. Jetzt hat der 33-jährige Comiczeichner einen Deal beim Streaming-Riesen Netflix unterschrieben. Ob seine Fans das langersehnte Wiedersehen mit Dipper und Mable Pines erwarten dürfen, oder eine gänzlich neue Produktion das Licht der Welt erblicken wird?

„Alex ist ein fantastischer Geschichtenerzähler und seine kreative Herangehensweise an Zeichentrick-Produktionen setzt neue Maßstäbe im Genre der Erwachsenen-Cartoon. Wir freuen uns, ihm eine Plattform für neue Projekte zu bieten und blicken gespannt in die Zukunft“, gibt sich Cindy Holland, Vize-Präsidentin von Netflix’ Original-Content-Abteilung, überzeugt.

Große Pläne und ein Netflix-Tattoo im Gesicht!

Hirsch selbst gibt sich auf seinem Twitter-Profil überaus euphorisch. So freut er sich u. a. darüber, dass er bei Netflix fortan wesentlich ungeschönter an seine Kreationen herangehen darf und sich nicht wie beim Kindersender Disney mit derben Humor zurückhalten muss – was bei etlichen Fans die Hoffnung auf eine dritte Staffel seiner Hit-Serie ‚Gravity Falls‘ schürt (die ggf. Jahre nach dem Ende der zweiten Staffel angesiedelt ist).

Nach der offiziellen Ankündigung von Seiten Netflix’, ließ es sich der Spaßvogel natürlich auch nicht nehmen, seine großen Pläne zu verraten:

