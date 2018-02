Rita Ora in ‚Fifty Shades of Grey‘, Jennifer Lopez in ‚Shades of Blue‘ oder Beyonce in ‚Dreamgirls‘: So schlagen sich die Sänger im Filmgeschäft – von mies, geht so bis gut!

DIESE KÜNSTLER HÄTTEN IHREN JOB NICHT WECHSELN SOLLEN

J. Lo in ‚Shades of Blue‘

Die Latina mit der schönen Stimme spielt gerne in Romanzen mit, seit 2016 ist sie auch knallharte und korrupte Polizistin. Wir mögen sie in seicht-leichten TV-Formaten lieber.

Britney Spears in ‚Not A Girl – Crossroads‘

Die 36-Jährige hatte 2002 in ‚Not A Girl‘ die Hauptrolle. War keine besonders anspruchsvolle Rolle, und das war auch gut so.

Rita Ora in ‚Shades of Grey‘

Mit ‚Your Song‘ sang sie sich in die Herzen ihrer Fans, in ‚Shades of Grey‘ spielt sie die Schwester von Mr. Dominant Christian Grey. Sie ist nett anzuschauen, mehr hat sie aber nicht zu bieten.

Justin Bieber in ‚CSI: Den Tätern auf der Spur‘

Die Fans waren außer sich, als der kleine Biebs in ‚CSI‘ sein Schauspiel-Debüt gab. Gott sei Dank war das (zumindest bisher) auch sein letzter Ausflug ins Serien-Geschäft.

Rihanna in ‚Battleship‘

Im Film ‚Battleship‘ aus dem Jahr 2012 hatte die Sängerin einen desaströsen Auftritt. Das hielt sie aber leider nicht davon ab, noch weitere Rollen anzunehmen.

KATEGORIE „GEHT SO“

Selena Gomez in ‚Prinzessinnen Schutzprogramm‘

Zwar startete Gomez ihre Karriere als Okay-Schauspielerin (z. B. ‚Die Zauberer von Waverly Place‘), doch erst ihre Musikkarriere machte sie seit 2008 zum großen Star.

Demi Lovato und Jonas Brothers in ‚Camp Rock‘

iese Gesangskünstler mischen bei ‚Camp Rock‘ mit: Lovato, die wie Gomez zuerst als Schauspielerin durchstartete, jedoch erst als Sängerin große Aufmerksamkeit erregte, und die Ex-Pop-Rock-Band Jonas Brothers. Und: sie machten einen guten Job.

GUT GEMACHT HABEN DEN SCHAUSPIEL-JOB DIESE MUSIKERINNEN UND MUSIKER

Christiana Aguilera in ‚Burlesque‘

Im flotten Musicaldrama gab die Pop-Queen ein ansehnliches Filmdebüt. Seitdem spielte sie noch in ‚Männertrip‘ und drei Folgen ‚Nashville‘ mit.

Beyonce in ‚Dreamgirls‘

Auch die rassige Schönheit unternimmt gerne Ausflüge in die Filmwelt. In ‚Dreamgirls‘ (2007) macht sie eine gute Figur als Deena Jones. Und sie hat große Ambitionen: „Ich werd nicht ruhen, bis ich einen Oscar habe.“

Jared Leto in ‚Fight Club‘

Mit 30 Seconds to Mars rockt er die Musikszene, in ‚Fight Club‘ zeigt er, was noch in ihm steckt. Seine Interpretation des Jokers in ‚Suicide Squad‘ hat allerdings die Fan-Gemeinde gespalten, die einen fanden ihn genial, die anderen nur lächerlich.

Justin Timberlake in ‚The Social Network‘

Erst kürzlich begeisterte er beim Superbowl mit seiner Stimme. Timberlake kann aber mehr: Im Sänger und Biel-Ehemann steckt auch ein ziemlich guter Schauspieler.

Miley Cyrus in ‚Mit dir an meiner Seite‘

Oh wie süß: Die einstige Skandal-Nudel traf ihren Liebsten Liam Hemsworth in der Nicholas Sparks-Verfilmung - und lieferte eine durchaus gute Performance ab. Sehr schön.