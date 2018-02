Auf Global Rockstar können Sie „Aktionär“ eines Songs werden und an seinen Verkäufen mitverdienen. Osttirolerin Sara Koell will mit ihrer Nummer beim diesjährigen Song Contest für San Marino ins Rennen gehen!

Ein Wiener Startup hievt das Prinzip des Crowdfunding in die weite Welt der Musik. Bedeutet im Klartext: Sie „spenden“ einem jungen Musiker Geld, damit der ein Lied veröffentlichen kann. Mit Ihrer Unterstützung erwerben Sie auch Anteile am Copyright, und verdienen über eine Laufzeit von 70 Jahren an den Erlösen mit. Eine simple wie geniale Idee, mit deren Hilfe auch bereits die österreichische Song-Contest-Starterin Zoë Straub (sie nahm 2016 am ESC Teil, Anm.) zwei Songs finanziert bekommen hat. Inhaber der Plattform ist übrigens ihr Vater.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten – ähnlich wie bei Aktien – Anteile an einem Lied kaufen und an diesem für 70 Jahre mitverdienen. Am Beispiel von ‚I Am From Austria‘, das quasi zum Grundinventar der hiesigen Radiosender zählt und auf keiner Austro-Party fehlen darf, hört sich der Grundgedanke durchaus lukrativ an. Nun gibt es tatsächlich eine erste Plattform (aus Wien) die eben jene Songbeteiligung ermöglicht – allerdings setzt man bei Global Rockstar auf Newcomer und der Erfolg der Musiker/innen steht in den Sternen.

Funktioniert hat es bisher bei den beiden Nummern ‚Show Me Something‘ und ‚Heartbreaker‘ von Zoë Straub, sowie bei der deutschen Nachwuchssängerin Jo Marie (‚Easy‘). Während Eurovision-Song-Contest-Teilnehmerin Straub für ihre zwei Lieder 4.000 Euro bzw. 7.200 Euro gesammelt hat, mussten die „Aktionäre“ bei Marie 7.200 Euro zusammenkratzen. Erreicht wurden übrigens bereits alle drei Ziele. Aktuell sammeln auch die kanadischen Künstler Murray Yates und PIOTR über die österreichische Plattform.

User können Eurovision Song Contest 2018 mitfinanzieren

Während die ehemalige ESC-Kandidatin Straub (sie trat am 12. Februar 2016 mit dem Lied ‚Loin d’ici‘ beim Bewerb an) losgelöst vom Song-Contest die Produktion ihrer Lieder ankurbelt, setzt die Republik San Marino dieses Jahr auf die Spendierhosen der User: Alle 11 Finalisten stehen momentan am „Menü“ von Global Rockstar und können unterstützt werden. Interessant dabei: Auch die Osttirolerin Sara Koell (Künstlername: Sara de Blue) ist mit von der Partie – ihr ESC-Lied ‚Out of the Twilight‘ soll um 8.000 Euro das Licht der Welt erblicken.

Die Tirolerin Sara Koell will beim ESC 2018 für San Marino an den Start gehen – ihren Song ‚Out of the Twilight‘ kann man ab sofort mitfinanzieren © Video: YouTube

Die Möglichkeit, sich theoretisch Rechte an einem möglichen Gewinnerlied des ESC zu ergattern, klingt definitiv lukrativ. Verdienen würde man im Anschluss nämlich an den Streams, Downloads und jedem verkauften Tonträger. „Ein Streaming-Hit kann 100.000 Euro am Tag erwirtschaften“, sagt Global Rockstar-Gründer Christoph Straub. Letzterer ist übrigens der werte Herr Papa von Musikerin Zoë …