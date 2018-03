‚Twin Peaks‘: 90er-Kultserie erzeugt neuerlich Gänsehaut

David Lynchs Serie war stilbildender Meilenstein der TV-Geschichte. 2017 ging das Abenteuer weiter – die 3. Staffel gibt es jetzt auf DVD und Blu-Ray.

Im vorigen Jahr feierte der 90er-Mystery-Serienhit ‚Twin Peaks‘ von David Lynch seine Rückkehr. Das ging nur auf das Konto der Fans, die hatten die Macher eindrücklich darauf hingewiesen, dass Serienfigur Laura Palmer nach 25 Jahren wieder ins titelgebende Twin Peaks zurückkehren sollte. Und darum geht’s in Staffel drei: FBI-Agent Dale Cooper (Kyle MacLachlan) ist immer noch im roten Raum gefangen, während sein böser Doppelgänger brutal mordet. Und in South Dakota passiert ein schrecklicher Mord, der mit den Geschehnissen in der US-Kleinstadt Twin Peaks zusammenzuhängen scheint.

Staffel 3 jetzt im Handel – mit jeder Menge Extras

Die 3. Staffel gibt es seit 29. März als DVD und Blu-ray im Handel und bietet über sechs Stunden Special Features wie eine Reihe aus zehn ca. 30-minütigen Filmen, die hinter die Kulissen der Serie blicken, ein dreiteiliges Featurette, in dem sich das ganze Team über das Erbe der Serie unterhält sowie das Twin-Peaks-Panel der San Diego ComicCon 2017. Ein Snippet dieser Extras können sich Fans übrigens schon einmal exklusiv hier bei uns ansehen:

‚Twin Peaks‘ - Staffel 3 - Extra © Video: Paramount Entertainment

Jetzt eine von drei DVD-Boxen gewinnen!

Unter allen ‚Twin Peaks‘-Fans verlosen wir an dieser Stelle drei Exemplare der nagelneuen DVD-Boxen. Mitmachen ist auch ganz einfach: Untenstehendes Formular ausfüllen, absenden und mit ein bisschen Glück gewinnen. Viel Spaß!