BAFTA-Gewinner Gary Oldman (‚Dame, König, As, Spion') kennen viele als Sirius Black in ‚Harry Potter‘ – jetzt wechselt der britische Schauspieler ins Geschichtsfach und verkörpert den Staatsmann Winston Churchill.

Mai 1940: Das anfängliche Kriegsglück der Nazis stürzt die britische Regierung in eine existenzielle Krise, Premierminister Chamberlain tritt zurück. Nur dem reichlich unpopulären Winston Churchill traut man zu, die scheinbar ausweglose Lage in den Griff zu bekommen. Er übernimmt das Amt, sieht sich aber bald von Öffentlichkeit und Regierungsmitgliedern bedrängt, mit den scheinbar unaufhaltsamen Nazis über einen Friedensvertrag zu verhandeln. Doch durch seine außerordentliche Weitsicht und Integrität gelingt es Churchill dennoch, an seiner Überzeugung festzuhalten und für die Freiheit seiner Nation zu kämpfen.

Das 2. Weltkrieg-Drama startet bei uns am 11. Jänner 2018 © Universal

Als die Luftschlacht um England entbrennt und die deutsche Invasion droht, wenden sich das überrumpelte britische Volk, der skeptische König und sogar seine eigene Partei von Churchill ab. Wie soll es ihm in dieser prekären Situation seiner Karriere gelingen, das Land zu einen und den Lauf der Weltgeschichte zu ändern?

Trailer zu ‚Die dunkelste Stunde‘ mit BAFTA-Gewinner Gary Oldman

Anthony McCarten (‚Die Entdeckung der Unendlichkeit‘) schrieb das Drehbuch zu diesem dramatischen Geschichtspanorama, das Joe Wright (‚Abbitte‘, ‚Hanna‘, ‚Stolz und Vorurteil‘, ‚Anna Karenina‘) inszeniert. Mit der überragend interpretierten Titelrolle setzt BAFTA-Preisträger Gary Oldman (‚Harry Potter‘, ‚Dame, König, As, Spion‘) einen weiteren Meilenstein seiner herausragenden Karriere.

Gary Oldman kennen ‚Harry Potter‘-Fans als Sirius Black © © 2006 Warner Bros.

Weiters dabei: Kristin Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane, Ronald Pickup und Ben Mendelsohn