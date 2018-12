Game of Thrones: Studie analysiert die häufigsten Todesursachen

Game of Thrones:

Eine Game-of-Thrones-Studie zeigt: Die häufigste Todesursache ist Gewalt, die meisten Todesfälle gab es in Westeros. Alle Details zur Studie finden Sie hier.

Game of Thrones räumte heuer neun Emmys ab: als bestes Drama und in vielen Nebenkategorien wie Make-up und Spezialeffekte. Das Fantasyepos begeistert Millionen Fans mit einer komplexen Geschichte sowie viel Sex und Gewalt. So warten Fans nur darauf, wer als Nächstes sterben wird.

In Staffel sieben war über die Hälfte aller Charaktere tot

„Am Ende der siebenten Staffel ist schon über die Hälfte aller Charaktere tot – 186 von 330“, berichtet Reidar Lystad, der Hauptautor einer Game-of-Thrones-Studie des australischen Instituts für Gesundheitsinnovation der Macquarie-Universität in Sydney.

Um rauszufinden, wer die Serie nicht überlebt, sollte man auf Details achten: Für Männer von niedrigem Stand schaut es schlecht aus. Auch unter prominent herausgearbeiteten Charakteren sowie jenen Figuren, die ihre Allianzen nie wechseln, gibt es eine hohe Todesrate. Das zeigt die Analyse von 330 Charakteren aus den ersten sieben Staffeln.

Häufigste Todesursache: Gewalt

Hier die morbiden Fakten zu Game of Thrones:

Die häufigste Todesursache bei Game of Thrones ist mit großem Abstand Gewalt. Die kürzeste Überlebenszeit war elf Sekunden. Die meisten Todesfälle (80 Prozent) gab es in Westeros. 74 Prozent erlagen ihren Verletzungen, vor allem am Kopf und im Nacken – 13 Enthauptungen eingeschlossen. Neun Prozent starben aus anderen Gründen (z. B. Drachenangriffe etc.). Zwölf Prozent sind verbrannt. Fünf Prozent wurden vergiftet. Zwei Figuren starben eines natürlichen Todes – und zwar an Altersschwäche (Maester Aemon & die Alte Nan).

Studienautor Lystad hofft jetzt, dass die Studie herausfinden könnte, wer in der finalen Staffel (ab April vorerst im Pay-TV) überleben wird.