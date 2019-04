Keine Angst, hier gibt’s keine Spoiler! Rund um jede Serie gibt es eine Fülle von versteckten Informationen. Bei Game of Thrones sind sie unzählig. Wir haben die 10 Interessantesten für Sie rausgepickt. Hier können Sie testen, wie gut Sie über die Kult-Fantasy-Reihe informiert sind.

1. Die wahre Khalessi

Statt Emilia Clarke war eigentlich Tamzin Merchant für die Rolle der Khalessi vorgesehen. Im Piloten spielte sie sogar die Rolle, wurde aber dann durch Clarke ersetzt. Der Original-Pilot wurde nie ausgestrahlt.

Emilia Clarke war nicht die erste Wahl für die Khalessi. Tamzin Merchant sollte die Rolle spielen © HBO / Getty Images / Paul Morigi

2. Tapfere Schneiderlein

Die Kostümbildner verarbeiteten allein für die dritte GoT-Staffel rund 2940 Quadratmeter Leder und Fell.

Fast 3000 Quadratmeter Leder und Fell verbrauchten die Kostüme © HBO

3. Ein Herz für Pferde

Das Pferdeherz, das Daenerys in der ersten Staffel verzehrt, war selbstverständlich nicht echt. Es bestand aus einem Kilo Gummibärli-Masse.

Sieht täuschen echt und eklig aus – schmeckt aber nach Gummibärli © HBO

4. Der beste Freund des Starks

Die Schattenwölfe werden von Hunden der Rasse „Northern Inuit“ bzw. „Tamaskan“ gespielt. Die Rasse wurde in der Vergangenheit so gezüchtet, dass sie möglichst viel optische Ähnlichkeit mit dem Ur-Wolf hat, jedoch die positiven Eigenschaften des Hundes behält.

Geist, der Schattenwolf © HBO

5. Hiri hezhah!

Die Sprache Dothraki wurde eigens für die Serie von David J. Peterson entwickelt und verfügt über mehr als 3000 Worte. David J. Peterson verewigte auch seine Frau und seine Katze in Dothraki. Seine Frau heißt Erin und wurde mit den Worten „erinat“ (gut sein) und „erinak“ (eine nette Lady) geehrt. Auch seine Katze Oreo ist mit dem dothrakischen Wort „Okeo“ – was Freund bedeutet – in dothrakisch verewigt. Unser kleiner Fremdsprachen-Exkurs in der Überschrift bedeutet übrigens: „Sieh fern!“

Dothraki-Erfinder David Peterson spricht seine Sprache © Video: YouTube

6. Google Maps für Game of Thrones

Dank quartermaester.info kann man sich auf dem Kontinent Westeros nach Lust und Laune umsehen

GoT-Google Maps © Archiv

7. Grüße von Harry Potter

In ‚Game of Thrones‘ treten neun Schauspieler auf, die auch bei Harry Potter mitspielten. Die bekanntesten sind: David Bradley (Lord Walder Frey), Natalia Tena (Osha), und Michelle Fairley (Catelyn Stark).

David Bradley spielt in ‚Harry Potter‘ den garstigen Hausmeister Argus Filch © Warner Bros.

8. Gandalfs Schwert

Eines der Schwerter von der fast zweieinhalb Meter hohen Eisernen-Thron-Requisite stammt aus Der Herr der Ringe - es handelt sich um Gandalfs Schwert „Glamdring“.

Glamdring wurde in GoT für den Eisernen Thron verwendet © Warner Bros.

9. Illegale, digitale Fans

Game of Thrones ist die am öftesten illegal heruntergeladene Fernsehserie der Welt.

Raubkopieren: verboten aber reizvoll © Fotolia

10. Die wissenden Drei

Bislang wissen nur drei Personen wie Game of Thrones ausgeht: Der Autor George R. R. Martin hat nur den beiden Produzenten D.B. Weiss und David Benioff das Ende verraten. Sie fragen sich warum? Aus Angst, der beleibte Autor könnte verfrüht ins Gras beißen hat er den TV-Produzenten das Ende seiner Buchreihe verraten – damit die im Notfall die Serie eben zu diesem Finale lenken können.

George R. R. Martin (Mitte) und die Produzenten Weiss und Benioff © Getty Images / Frederick M. Brown

