George R.R. Martin, Autor der Bestsellerreihe ‚Game of Thrones‘, ist bekennender Fan der Zombie-Serie ‚Z Nation‘. In einer neuen Episode durfte er einen Gastauftritt absolvieren – als Untoter!

Blutrünstige Kopfgeldjäger, untote Pflanzen und Zombies aus der Tiefkühltruhe - die Erfolgsserie ‚Z Nation‘ setzt ihren gelungenen Mix aus Horror, Humor und Herz ab 29. September auch in der 4. Staffel fort. Zu den bekennenden Fans des hartnäckigen ‚The Walking Dead‘-Konkurrenten zählt auch George R.R. Martin. Der Autor der ‚Game of Thrones‘-Romane lobt vor allem die Spannung sowie das Erzähltempo und würde nur zu gerne selbst in die Rolle eines blutrünstigen Untoten schlüpfen. Diesen Wunsch haben die Serienschöpfer dem 68-Jährigen auch bereits erfüllt – und ihn in der 2. Staffel zum Zombie mutieren lassen.

Zombie-Martin signiert ‚GoT‘-Bücher

Während in Amerika Ende September bereits die vierte Season anläuft, freuen wir uns hierzulande aktuell über die Free-TV-Premiere besagter zweiter Staffel bei RTL II. Dort lief besagte Episode ‚Der Sammler‘ (S02E08) am vergangenen Wochenende – also sage und schreibe zwei Jahre nach der US-Erstausstrahlung. Wer die Folge verpasst hat, darf sich in diesem kurzen Szenenschnipsel am zombifizierten Martin erfreuen, der natürlich über seinen Tod hinaus noch fleißig an seinem ‚Game of Thrones‘-Epos werkt und bei einer Autogrammstunde brav Bücher signiert.