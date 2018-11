20 Jahre Galileo in Zahlen

Das Wissensmagazin Galileo auf PRO 7 feiert 20 Jahre: Die Zahlen zum Jubiläum.

Am 30. November 1998 ging Galileo auf PRO 7 auf Sendung. Das Wissensmagazin dauerte nur 17 Minuten – im ersten Beitrag ging es um das Thema Handlesen.

Heute ist die Sendung knapp eine Stunde lang und läuft am Vorabend in Deutschland immer noch mit guten Quoten. In Österreich liegt Galileo regelmäßig in den Tages-Top-3.

Weitere Zahlen gefällig?

Die Jubiläumsfolge wird die 5.139ste sein, in 200 Folgen standen Wasserrutschen im Zentrum, in 800 verreiste Reporter Harro Füllgrabe für die Zuschauer um die Welt, in 50 Beiträgen ging es um die Wurst bzw. ihre Herstellung.

Die legendäre Darth-Vader-Folge von Galileo © Pro7

Insgesamt liefen über 30.000 Beiträge. Rekord 2013: 1 Million Likes auf Facebook, damit Stefan Gödde im Darth-Vader-Kostüm moderierte.

Noch mehr Fakten zu Galileo:

„Galileo Spezial: Karawane der Hoffnung" räumte ab: Der Beitrag zum Kampf gegen die Beschneidung junger Mädchen erhielt 2010 den Grimme-Preis.

2014 hieß es: „Eggsperiment" geglückt: Moderatorin Funda Vanroy „brütete“ im Jahr 2014 zusammen mit vier weiteren Probanden 21 Tage lang Hühnereier auf ihrem Bauch aus. Dabei hielten sie 6-Stunden-Schichtbetrieb ein und warteten, bis die Küken schlüpften.

2016: Die Sendung ist die erste im deutschen Fernsehen, die eine Woche lang auf heiße Technologien wie Virtual Reality und Augmented Reality setzte.