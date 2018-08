Gal Gadot spielt Hedy Lamarr

Die ‚Wonder Woman‘-Darstellerin landet den nächsten Besetzungs-Coup: Die israelische Schauspielerin Gal Gadot soll in einer autobiografischen Serie die in Österreich geborene Erfinderin und Schauspielerin Hedy Lamarr verkörpern!

Wie der ‚Hollywood Reporter‘ berichtet, soll der US-Fernsehsender Showtime eine TV-Serie der US-Autorin und Produzentin Sarah Treem (‚The Affair‘) in Auftrag gegeben haben. Die noch unbetitelte Produktion soll das Leben Hedy Lamarrs zeigen (dargestellt von ‚Wonder Woman‘ Gal Gadot), die nicht nur mit der ersten Nacktszene in dem Film ‚Ekstase‘ (1933) in die Annalen der Filmgeschichte einging, sondern gemeinsam mit dem Komponisten George Antheil auch die Grundlage für die Drahtlostechnologien Bluetooth und WLAN entwickelte. Für diese zukunftsweisende Erfindung wurden die Beiden übrigens 2014 in Amerika in der „Hall of Fame“ für Entwickler verewigt.

Von Wien nach Hollywood

Hedy Lamarr, die mit bürgerlichen Namen eigentlich Hedwig Eva Maria Kiesler hieß, wurde am 9. November 1914 in Wien geboren und verstarb am 19. Jänner 2000 in Florida. 1937 zog es sie in die weite Welt hinaus, über London fand sie schließlich den Weg nach Hollywood. Dem Filmproduzenten Louis B. Mayer verdankte sie nicht nur ihren Künstlernamen, sondern auch Rollen in Filmen wie ‚Algiers‘ (1938), ‚White Cargo‘ (1942) und ‚Samson und Dalilah‘ (1949). Neben einem Stern am Hollywood Walk of Fame, steht auch ein Ehrengrab in Wien zu ihrem Andenken.