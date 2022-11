WM 2022 in Katar: Alle Infos und Spielergebnisse der Fußball-Weltmeisterschaft

Es ist wieder WM-Zeit und Fußball-Fans aus allen Ecken der Welt sind aus dem Häuschen: Die einen freut’s, vom 20. November bis 18. Dezember endlich wieder bei einer Weltmeisterschaft mitfiebern zu können, andere bekritteln den Austragungsort im Golfstaat Katar. Fakt ist: die diesjährige Auflage wird die teuerste WM aller Zeiten! Infos rund um die WM, die Kosten und Stadien im Check sowie natürlich alle Spielergebnisse finden Sie laufend aktualisiert bei uns.

Alle Stadien der Fußball-WM 2022 in Katar im Check

Action, Tore und Emotionen stehen beim Fußball seit jeher der Tagesordnung und sind auch bei der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft garantiert. Damit solch ein Großereignis auch gebührend über die Bühne gehen kann, benötigt es eine entsprechende Infrastruktur. Dabei natürlich ganz wichtig: die Stadien.

Die WM 2022 in Katar wird in insgesamt acht Fußballstadien abgehalten, die in der Hauptstadt Doha bzw. den umliegenden Städten al-Chaur, ar-Rayyan, Lusail und al-Wakra stehen und in einem Umkreis von maximal 60 Kilometer zu einander liegen. Der ursprüngliche Plan sah in Summe übrigens stolze 12 Stadien für die Katar-WM vor.





Übersicht der Stadien und Spielorte

Teilweise renoviert, sechs davon sogar komplett neu gebaut, belaufen sich die Kosten für diesen Posten laut einem Bericht von Forbes auf drei Milliarden Euro. Damit allerdings nicht genug, denn nach der Austragung des Finales werden die Arenen stückweise zurückgebaut und die Zuschauer-Kapazitäten der meisten Stadien um bis zur Hälfte reduziert – und auch diese nachträglichen Umbauten kosten viel Geld, das in die Gesamtrechnung für den Austragungsort einfließt.

Mit einer Kapazität von 80.000 Personen ist das Lusail Iconic Stadium in Lusail die größte Arena der Fußball-WM 2022 in Katar und wurde extra für diese Zwecke neu gebaut.

Das Eröffnungsspiel am 20. November (Katar – Ecuador) wird im al-Bayt-Stadion in al-Chaur abgehalten. Das Finalspiel am 17. Dezember wird im Lusail Iconic Stadium in Lusail zelebriert.





Fakten zu den acht Stadien der WM 2022

Stadion Spielort Kapazität / Plätze Spiele Lusail Iconic Stadium Lusail 80.000 (Neubau) 6 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale, Finale al-Bayt-Stadion al-Chaur 60.000 (Neubau) Eröffnungsspiel + 5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale Ahmed bin Ali Stadium ar-Rayyan 44.740 (renoviert; davor 21.282) 6 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale Education City Stadium ar-Rayyan 40.000 (Neubau) 6 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale Stadium 974 Doha 40.000 (Neubau) 6 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale al-Thumama-Stadion Doha 40.000 (Neubau) 6 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale al-Janoub-Stadion al-Wakra 40.000 (Neubau) 6 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale Khalifa International Stadium ar-Rayyan 40.000 (renoviert) 6 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, Spiel um Platz 3





Die teuerste Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten!

Kostenwahnsinn pur! Die diesjährige WM-Auflage entpuppt sich als die teuerste Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten: Wie CNBC berichtete, sollte die Austragung der Katar-WM ursprünglich sage und schreibe 220 Milliarden US-Dollar verschlingen!

Wie viel kostet es, eine Fußball-WM auszutragen? Als Antwort auf diese Frage setzt Katar im Jahr 2022 auf jeden Fall neue Maßstäbe! © CNBC / Genuine Impact

Nachdem u. a. die Anzahl der Stadien von 12 auf 8 Arenen reduziert wurde, war plötzlich „nur noch“ von 50 Milliarden Dollar die Rede.

Vorsichtige Schätzungen gehen nun davon aus, dass sich die Kosten der WM 2022 zwischen 150 und 200 Milliarden US-Dollar einpendeln werden.

Nichtsdestotrotz setzt Katar in dieser Hinsicht neue Maßstäbe und verdeutlicht einmal mehr, wie weit sich Geldbörsen öffnen lassen, sobald sportliches Entertainment berappt werden muss.

Zum Vergleich: Die bisher teuerste WM fand 2014 in Brasilien statt und soll in Summe 15 Milliarden US-Dollar gekostet haben, dicht dahinter die Weltmeisterschaft in Russland 2018 mit 11,6 Milliarden USD. Hingegen wirkt das Investitionsvolumen der WM in Deutschland im Jahr 2006 mit 4,3 Milliarden USD fast schon „läppisch“.

Fußball heute? Hier geht’s zum TV-PROGRAMM für alle Spiele der WM 2022.





Alle Spielergebnisse der WM 2022 (tägliches Update)

Letztes Update vom 14.11.2022, 14:00 Uhr

Hier gelangen Sie direkt zu den Spielergebnissen aus der Gruppenphase:

Hier finden Sie die Ergebnisse aus der K.o.-Phase:

Das Finalergebnis finden Sie an dieser Stelle:





WM 2022: Spielergebnisse Gruppe A

Die aktuelle Spielstandtabelle von Gruppe A können Sie hier einsehen (wird einmal nach gespielten Spieltag aktualisiert):

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Katar 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Ecuador 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Senegal 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Niederlande 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Begegnungen der Gruppe A:

So, 20. 11., 17:00 Uhr (MEZ) / Katar – Ecuador (–:–)

Mo., 21. 11., 17:00 Uhr (MEZ) / Senegal – Niederlande (–:–)

Fr., 25. 11., 14:00 Uhr (MEZ) / Katar – Senegal (–:–)

Fr., 25. 11., 17:00 Uhr (MEZ) / Niederlande – Ecuador (–:–)

Di., 29. 11., 16:00 Uhr (MEZ) / Niederlande – Katar (–:–)

Di., 29. 11., 16:00 Uhr (MEZ) / Ecuador – Senegal (–:–)





WM 2022: Spielergebnisse Gruppe B

Die aktuelle Spielstandtabelle von Gruppe B können Sie hier einsehen (wird einmal nach gespielten Spieltag aktualisiert):

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. England 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Iran 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. USA 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Wales 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Begegnungen der Gruppe B:

Mo, 21. 11., 14:00 Uhr (MEZ) / England – Iran (–:–)

Mo, 21. 11., 20:00 Uhr (MEZ) / USA – Wales (–:–)

Fr, 25. 11., 11:00 Uhr (MEZ) / Wales – Iran (–:–)

Fr, 25. 11., 20:00 Uhr (MEZ) / England – USA (–:–)

Di, 29. 11., 20:00 Uhr (MEZ) / Wales – England (–:–)

Di, 29. 11., 20:00 Uhr (MEZ) / Iran – USA (–:–)





WM 2022: Spielergebnisse Gruppe C

Die aktuelle Spielstandtabelle von Gruppe C können Sie hier einsehen (wird einmal nach gespielten Spieltag aktualisiert):

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Argentinien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Saudi-Arabien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Mexiko 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Polen 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Begegnungen der Gruppe C:

Di, 22. 11., 11:00 Uhr (MEZ) / Argentinien – Saudi-Arabien (–:–)

Di, 22. 11., 17:00 Uhr (MEZ) / Mexiko – Polen (–:–)

Sa, 26. 11., 14:00 Uhr (MEZ) / Polen – Saudi-Arabien (–:–)

Sa, 26. 11., 20:00 Uhr (MEZ) / Argentinien – Mexiko (–:–)

Mi, 30. 11., 20:00 Uhr (MEZ) / Polen – Argentinien (–:–)

Mi, 30. 11., 20:00 Uhr (MEZ) / Saudi-Arabien – Mexiko (–:–)





WM 2022: Spielergebnisse Gruppe D

Die aktuelle Spielstandtabelle von Gruppe D können Sie hier einsehen (wird einmal nach gespielten Spieltag aktualisiert):

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Frankreich 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Australien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Dänemark 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Tunesien 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Begegnungen der Gruppe D:

Di, 22. 11., 14:00 Uhr (MEZ) / Dänemark – Tunesien (–:–)

Di, 22. 11., 20:00 Uhr (MEZ) / Frankreich – Australien (–:–)

Sa, 26. 11., 11:00 Uhr (MEZ) / Tunesien – Australien (–:–)

Sa, 26. 11., 17:00 Uhr (MEZ) / Frankreich – Dänemark (–:–)

Mi, 30. 11., 16:00 Uhr (MEZ) / Tunesien – Frankreich (–:–)

Mi, 30. 11., 16:00 Uhr (MEZ) / Australien – Dänemark (–:–)





WM 2022: Spielergebnisse Gruppe E

Die aktuelle Spielstandtabelle von Gruppe E können Sie hier einsehen (wird einmal nach gespielten Spieltag aktualisiert):

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Spanien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Costa Rica 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Deutschland 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Japan 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Begegnungen der Gruppe E:

Mi, 23. 11., 14:00 Uhr (MEZ) / Deutschland – Japan (–:–)

Mi, 23. 11., 17:00 Uhr (MEZ) / Spanien – Costa Rica (–:–)

So, 27. 11., 11:00 Uhr (MEZ) / Japan – Costa Rica (–:–)

So, 27. 11., 20:00 Uhr (MEZ) / Spanien – Deutschland (–:–)

Do, 1. 12., 20:00 Uhr (MEZ) / Japan – Spanien (–:–)

Do, 1. 12., 20:00 Uhr (MEZ) / Costa Rica – Deutschland (–:–)





WM 2022: Spielergebnisse Gruppe F

Die aktuelle Spielstandtabelle von Gruppe F können Sie hier einsehen (wird einmal nach gespielten Spieltag aktualisiert):

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Belgien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Kanada 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Marokko 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Kroatien 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Begegnungen der Gruppe F:

Mi, 23. 11., 11:00 Uhr (MEZ) / Marokko – Kroatien (–:–)

Mi, 23. 11., 20:00 Uhr (MEZ) / Belgien – Kanada (–:–)

So, 27. 11., 14:00 Uhr (MEZ) / Belgien – Marokko (–:–)

So, 27. 11., 17:00 Uhr (MEZ) / Kroatien – Kanada (–:–)

Do, 1. 12., 16:00 Uhr (MEZ) / Kroatien – Belgien (–:–)

Do, 1. 12., 16:00 Uhr (MEZ) / Kanada – Marokko (–:–)





WM 2022: Spielergebnisse Gruppe G

Die aktuelle Spielstandtabelle von Gruppe G können Sie hier einsehen (wird einmal nach gespielten Spieltag aktualisiert):

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Brasilien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Serbien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Schweiz 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Kamerun 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Begegnungen der Gruppe G:

Do, 24. 11., 11:00 Uhr (MEZ) / Schweiz – Kamerun (–:–)

Do, 24. 11., 20:00 Uhr (MEZ) / Brasilien – Serbien (–:–)

Mo, 28. 11., 11:00 Uhr (MEZ) / Kamerun – Serbien (–:–)

Mo, 28. 11., 17:00 Uhr (MEZ) / Brasilien – Schweiz (–:–)

Fr, 2. 12., 20:00 Uhr (MEZ) / Kamerun – Brasilien (–:–)

Fr, 2. 12., 20:00 Uhr (MEZ) / Serbien – Schweiz (–:–)





WM 2022: Spielergebnisse Gruppe H

Die aktuelle Spielstandtabelle von Gruppe H können Sie hier einsehen (wird einmal nach gespielten Spieltag aktualisiert):

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Portugal 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Ghana 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Uruguay 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Südkorea 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Begegnungen der Gruppe H:

Do, 24. 11., 14:00 Uhr (MEZ) / Uruguay – Südkorea (–:–)

Do, 24. 11., 17:00 Uhr (MEZ) / Portugal – Ghana (–:–)

Mo, 28. 11., 14:00 Uhr (MEZ) / Südkorea – Ghana (–:–)

Mo, 28. 11., 20:00 Uhr (MEZ) / Portugal – Uruguay (–:–)

Fr, 2. 12., 16:00 Uhr (MEZ) / Südkorea – Portugal (–:–)

Fr, 2. 12., 16:00 Uhr (MEZ) / Ghana – Uruguay (–:–)





WM 2022: Spielergebnisse Achtelfinale

Die aktuellen Ergebnisse des Achtelfinales können Sie hier einsehen.

Begegnungen im Achtelfinale:

Sa, 3. 12., 16:00 Uhr (MEZ) / Sieger Gruppe A – Zweiter Gruppe B (–:–)

Sa, 3. 12., 20:00 Uhr (MEZ) / Sieger Gruppe C – Zweiter Gruppe D (–:–)

So, 4. 12., 16:00 Uhr (MEZ) / Sieger Gruppe D – Zweiter Gruppe C (–:–)

So, 4. 12., 20:00 Uhr (MEZ) / Sieger Gruppe B – Zweiter Gruppe A (–:–)

Mo, 5. 12., 16:00 Uhr (MEZ) / Sieger Gruppe E – Zweiter Gruppe F (–:–)

Mo, 5. 12., 20:00 Uhr (MEZ) / Sieger Gruppe G – Zweiter Gruppe H (–:–)

Di, 6. 12., 16:00 Uhr (MEZ) / Sieger Gruppe F – Zweiter Gruppe E (–:–)

Di, 6. 12., 20:00 Uhr (MEZ) / Sieger Gruppe H – Zweiter Gruppe G (–:–)





WM 2022: Spielergebnisse Viertelfinale

Die aktuellen Ergebnisse des Viertelfinales können Sie hier einsehen.

Begegnungen im Viertelfinale:

Fr, 9. 12., 16:00 Uhr (MEZ) / Gewinner AF 5 – Gewinner AF 6 (–:–)

Fr, 9. 12., 20:00 Uhr (MEZ) / Gewinner AF 1 – Gewinner AF 2 (–:–)

Sa, 10. 12., 16:00 Uhr (MEZ) / Gewinner AF 7 – Gewinner AF 8 (–:–)

Sa, 10. 12., 20:00 Uhr (MEZ) / Gewinner AF 3 – Gewinner AF 4 (–:–)





WM 2022: Spielergebnisse Halbfinale

Die aktuellen Ergebnisse des Halbfinales können Sie hier einsehen.

Begegnungen im Halbfinale:

Di, 13. 12., 20:00 Uhr (MEZ) / Gewinner VF 1 – Gewinner VF 2 (–:–)

Mi, 14. 12., 20:00 Uhr (MEZ) / Gewinner VF 3 – Gewinner VF 4 (–:–)





WM 2022: Spielergebnis „Spiel um Platz 3“

Die Ergebnisse des Spiels um Platz 3 können Sie hier einsehen.

Begegnungen des Spiels um Platz 3:

Sa, 17. 12., 16:00 Uhr (MEZ) / Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2 (–:–)





WM 2022: Spielergebnis Finale

Die aktuellen Ergebnisse des Finales können Sie hier einsehen.

Begegnungen im Finale:

So, 18. 12., 16:00 Uhr (MEZ) / Gewinner HF 1 – Gewinner HF 2 (–:–)





Liste aller 32 qualifizierten Mannschaften der WM 2022

In Katar kicken heuer insgesamt 32 qualifizierte Mannschaften um den Einzug ins Finale. Folgende Länder nehmen an der WM 2022 in Katar teil (Nennung in alphabetischer Reihenfolge):

Argentinien

Australien

Belgien

Brasilien

Costa Rica

Dänemark

Deutschland

Ecuador

England

Frankreich

Ghana

Iran

Japan

Kamerun

Kanada

Katar

Kroatien

Marokko

Mexiko

Niederlande

Polen

Portugal

Saudi-Arabien

Schweiz

Senegal

Serbien

Spanien

Südkorea

Tunesien

Uruguay

USA

Wales





64 WM-Spiele in Katar

Die WM 2022 umfasst insgesamt 64 Spiele. In acht zufällig ausgelosten Gruppen (A bis H) zu jeweils vier Mannschaften geht es vom vom 20. November 2022 bis 2. Dezember 2022 zuerst einmal in der sogenannten „Gruppenphase“ ans Eingemachte.

Dort duellieren sich die Teams an drei Spieltagen – „Spieltag 1“ (20. bis 24. November), „Spieltag 2“ (25. bis 28. November) sowie „Spieltag 3“ (29. November bis 2. Dezember) – und es entscheidet sich, welche Mannschaften in die „K.o.-Phase“ aufrücken.

Die „K.o.-Phase“ der WM 2022 wiederum unterteilt sich in ein „Achtelfinale“ (acht Spiele vom 3. bis 6. Dezember), ein „Viertelfinale“ (vier Spiele am 9. und 10. Dezember), ein „Halbfinale“ (zwei Spiele am 13. und 14. Dezember) sowie das „Spiel um Platz 3“ (am 17. Dezember).

Schlussendlich gibt es am 18. Dezember das „Finale“.

Wir wünschen gute Unterhaltung bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar!