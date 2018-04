Der beliebte Fußball-Anime ‚Captain Tsubasa‘ kehrt rechtzeitig zur WM 2018 mit neuen Folgen zurück. Neu dabei sind auch Kicker-Stars wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Manuel Neuer, die in der Trickserie Gastauftritte haben sollen!

Sie waren die Helden zahlreicher Kinder der 90er-Jahre: Tsubasa Ohzora, Kojiro Hyuga, Genzo Wakabayashi, Ryo Ishizaki und Co. – die Protagonisten der beliebten Fußball-Animeserie ‚Captain Tsubasa‘. Der Manga wurde 1981 von dem japanischen Zeichner Yōichi Takahashi geschaffen, drei Jahre später wurde die Serie als Anime veröffentlicht und entwickelte sich zu einem internationalen Phänomen. Als ‚Super Kickers 2006 – Captain Tsubasa‘ flimmerte die Serie zuletzt Mitte der 2000er im deutschsprachigen Raum über die TV-Bildschirme. Zur WM 2018 in Russland erhält der kultige Zeichenrick 52 neue Folgen zu je 30 Minuten.

‚Captain Tsubasa‘ - Deutsches Intro © Video: YouTube

Neue ‚Captain Tsubasa‘-Folgen können online gestreamt werden

Seit 2. April wird die Serie in Japan wieder ausgestrahlt, für Europa hat sich Viz Media die Rechte der Sendung gesichert, die hierzulande als Simulcast – also in japanischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln – via Anime-on-Demand kostenpflichtig gestreamt werden kann. Zum aktuellen Zeitpunkt sind die Server noch nicht befüllt, allerdings sollen die neuen Folgen laut dem Anbieter „in Kürze“ bereitstehen.

‚Captain Tsubasa‘ - Offical Trailer 2018 © Video: YouTube

Thematisch wird bei der Neuauflage von ‚Captain Tsubasa‘ das japanische Team während der Qualifikation für die WM 2018 in Russland behandelt. Im Anschluss soll die Endrunde des Turniers begleitet werden. Dabei sollen auch Top-Stars wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi oder Manuel Neuer in der Serie auftauchen.

Comeback eines Trickfilm-Klassikers

Dass man 2018 sozusagen als Comeback-Jahr von ‚Tsubasa‘ bezeichnen kann ist unumstritten, zumal auch die japanische Fußball-Nationalmannschaft kürzlich ihre neuen Trikots im Stil des Trickfilm-Klassikers präsentiert hat. Fans rund um den Globus sind seitdem total aus dem Häuschen und importieren sich Replicas der Leiberl für viel Geld aus dem Land der aufgehenden Sonne.