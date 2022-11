Fußball im TV: Welcher TV-Sender zeigt die WM 2022?

Welche TV-Sender die WM 2022 in Katar übertragen und in welchen Live-Streams und Mediatheken man die Fußball-Weltmeisterschaft sehen kann. Dazu Infos zu den Übertragungsrechten sowie regionalspezifische Unterschiede zwischen den Fernsehsendern in Österreich und Deutschland.

Inhaltsverzeichnis





TV-Übertragungsrechte der WM 2022

Wer bereits im Vorfeld der WM gebangt hat, dass man sich für die Live-Übertragungen der Fußballmatches zig Sportpakete der diversen Pay-TV-Anbieter oder etwa Abonnements bei gängigen Streamingdiensten bestellen muss, kann aufatmen: Weder Sky noch DAZN (unter Fußballfans die geläufigsten Anlaufstellen für Fußballübertragungen) haben sich die Übertragungsrechte an der WM 2022 in Katar gesichert – und streamen demnach, abgesehen von vereinzelten Highlight-Clips und Zusammenfassungen, keine Live-Spiele!

Das bedeutet im Klartext: alle WM-Spiele werden in Österreich und Deutschland im Free-TV gezeigt und sogar in den Mediatheken einiger TV-Sender live gestreamt!

Natürlich gibt es jedoch kleine regionale Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland, die wir Ihnen an dieser Stelle unkompliziert aufzeigen:





Fußball im TV: Diese TV-Sender übertragen die WM 2022 [Österreich]

In Österreich teilen sich die beiden Free-TV-Sender ORF und ServusTV die Übertragungsrechte an der Fußball-WM 2022 in Katar (TV-MEDIA berichtete).

Live-Übertragungen im TV bei ORF und ServusTV

Bereits 2012 sicherte sich der ORF die Übertragungsrechte an der WM in Katar und bleibt damit der WM-Sender Nummer 1 in Österreich. Allerdings hat der ORF als Rechtehalter an der FIFA WM 2022 in Katar 25 von insgesamt 64 Live-Spielen an ServusTV übertragen.

Während der ORF 39 Begegnungen live zeigt (darunter nahezu alle Spiele im Hauptabend sowie das Eröffnungsspiel und das Finale exklusiv), wird ServusTV 19 Matches aus der Gruppenphase, zwei Achtelfinal- sowie zwei Viertelfinal-Begegnungen, ein Semifinale sowie das Spiel um Platz 3 übertragen.

Fußball heute? Hier geht’s zum TV-PROGRAMM für alle Spiele der WM 2022.





Fußball im TV: Diese TV-Sender übertragen die WM 2022 [Deutschland]

In Deutschland sieht die Sache ein klein wenig anders aus: Neben den beiden Free-TV-Sendern ARD und ZDF, wird die Fußball-WM 2022 auch über MagentaTV, das TV-Streaming-Angebot der deutschen Telekom, zu sehen sein.

Live-Übertragungen im TV bei ARD und ZDF

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen 48 der 64 WM-Spiele im Free-TV, darunter natürlich das Eröffnungsspiel am 20. November um 17.00 Uhr (ZDF), alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und die beiden Halbfinal-Matches, sowie das Finale am 18. Dezember um 16.00 Uhr (ARD).





Wer streamt die WM 2022?

Zusätzlich zu den TV-Rechten, erlauben Sublizenzvereinbarungen die Live-Ausstrahlungen auf den jeweiligen Mediatheken der Sender:

Live-Streams in den Mediatheken von ORF und ServusTV

Während man die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar beim ORF in der ORF-TVthek verfolgen kann, hat ServusTV in seinem Webportal ServusTV On eine eigene WM-Rubrik mit den Übertragungen eingerichtet.

Live-Streams in den Mediatheken von ARD und ZDF

Auch auf den jeweiligen Mediatheken der ARD (ARD Mediathek) bzw. von ZDF (ZDFmediathek) kann man die Spiele streamen. HINWEIS: User aus Österreich können auf Grund von Geoblocking keine Live-Inhalte aus den deutschen Mediatheken beziehen!

Nur in Deutschland: Live-TV im Internet mit MagentaTV

Deutsche Kunden von MagentaTV (früher EntertainTV) können darüber hinaus auch über das Internet Live-TV beziehen und tatsächlich von einer Stelle aus alle 64 Spiele der FIFA Fußball-WM 2022 in Katar genießen – 16 davon sogar exklusiv! Je nachdem für welchen Tarif (wahlweise mit oder ohne Internet- bzw. Festnetzpaket) und welche Vertragslaufzeit man sich entscheidet, kostet der „Quasi-Streamingdienst“ zwischen 10 und 76 Euro.