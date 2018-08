‚Freundinnen – Jetzt erst recht‘: Neue RTL-Daily Soap

Ab 27. August startet anstelle von Scripted Reality eine neue tägliche Serie auf RTL.

RTL wagt ein Experiment und strukturiert sein Tagesprogramm um: So geht ab 27. August um 17.00 Uhr die neue Daily Soap ‚Freundinnen – Jetzt erst recht‘ an den Start. Es ist die vierte tägliche Serie (neben ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘, ‚Alles was zählt‘ und ‚Unter uns‘), die der Sender etablieren will. Seit Mitte Juni werden die Folgen gedreht, vorerst sind 160 geplant, wie es danach weitergeht, hängt von den Quoten ab. Bisher sind alle Versuche einer weiteren Daily Soap gescheitert. Beispiel: ‚Mila‘ auf SAT.1 wurde 2015 nach nur zwei Wochen abgesetzt.

Geschichten, die das Leben schreibt

‚Freundinnen‘ erzählt Geschichten aus dem „echten Leben“. Im Zentrum stehen Tina (Franziska Arndt) und ihre Clique Heike (Katrin Höft), Kaya (Shirin Soraya) und Nadine (Sarah Victoria Schalow). Sie sind alle zwischen 35 und 40 Jahre alt und müssen quasi neu anfangen: Die eine wird verlassen, die andere hat finanzielle Probleme und die nächste bekommt einen Heiratsantrag. Darüber spricht man regelmäßig nach Feierabend im Stamm-Bistro. Ob dieser Plot Seher anlockt? Wir sind gespannt.

Ganz auf Scripted Reality will man freilich nicht verzichten, denn ab 27. August laufen nach dem neuen Trödel-Format ‚Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal‘ zwischen 15.00 und 17.00 Uhr Doppelfolgen des im Frühjahr gestarteten Formats ‚Meine Geschichte – Mein Leben‘ (war kein Quotenknüller, hatte durchschnittlich 11,7 % Marktanteil). Damit ist jedenfalls für die ‚Verdachtsfälle‘ Schluss, die seit neun Jahren bei RTL zu sehen waren.