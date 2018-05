Der ehemalige FPÖ-Obmann und Alt-Vizekanzler Norbert Steger erhielt eine breite Mehrheit von ÖVP- und FPÖ-nahen Mitgliedern und ist damit neuer ORF-Aufsichtsratsvorsitzender. Stellvertreter bleibt einstimmig Franz Medwenitsch (ÖVP).

Norbert Steger ist der neue Vorsitzende des ORF-Stiftungsrates. Der FPÖ-Vertreter im obersten, 35-köpfigen ORF-Aufsichtsgremium wurde mit einer Mehrheit bürgerlicher und freiheitlicher Mitgliedern gewählt (25 Pro-Stimmen, 9 Gegenstimmen und eine Enthaltung) – er löst damit Casinos-Vorstand Dietmar Hoscher (SPÖ) in der Funktion ab. Das türkis-blau dominierte Gremium hat damit ihre erste Personalie im ORF über die Bühne gebracht.

Steger relativiert Kritik an Auslandskorrespondenten

An der sich abzeichnenden Wahl Stegers hatte es im Vorfeld Kritik gegeben: Dieser hatte u. a. einst vorgeschlagen, in einem neuen ORF-Gesetz die Vertretung der Bundesländer von neun auf zwei zu reduzieren und jüngst die Streichung von Korrespondenten wegen missliebiger Berichterstattung gefordert. Nicht gewählt wurde Steger von den fünf Arbeitnehmer-Vertretern, den Räten aus Wien und Kärnten sowie von Stiftungsräten der Neos, der Liste Pilz sowie der SPÖ.

Steger hat, so berichteten Stiftungsräte nach der Wahl, seine Kritik an den Auslandskorrespondenten relativiert, diese als Asset bezeichnet und sogar für einen Ausbau plädiert. Was etwa den von der Bundesregierung entsandten Alfred Trendl, der auf seine Unabhängigkeit pocht, die Zustimmung erleichterte.

Zum Stellvertreter Stegers wurde einstimmig der Bürgerliche Franz Medwenitsch gewählt. Dieser übernimmt auch den Vorsitz des Programm-Ausschusses. Jenen für Finanzen sitzt wieder Thomas Zach, Chef des ÖVP-nahen Freundeskreises, vor. Beide haben in den Ausschüsses jeweils Stellvertreter von der FPÖ.