Nach ORF-Eigentor: FPÖ startet heftige Angriffe auf Wrabetz-Sender

Für die FPÖ ist jetzt das Maß voll.

Erst ein ZiB-Bericht über den Transitgipfel in München, in dem Neo-Verkehrsminister Norbert Hofer nicht vorkam, dann ein Tirol heute-Beitrag über den Landtagswahlkampf, in dem dem Tiroler FP-Spitzenkandidaten durch Bildschnitt Zustimmung zu antisemitischen Aussagen eines Passanten unterstellt wurde.

Zuletzt noch das versehentliche „Liken“ eines Anti-FP-Tweets auf Twitter durch ORF-Chef Alexander Wrabetz persönlich.

Strache & Co schießen sich auf den ORF ein

Für die Neo-Regierungspartei FPÖ war am Montag das Maß voll, von Vizekanzler Heinz-Christian Strache abwärts schossen sich gleich mehrere Parteien-Vertreter auf den ORF ein.

Strache selbst forderte das Ende der "Zwangsgebühren" und eine sofortige ORF-Reform

Sein Generalsekretär Harald Vilimsky sah eine "unfassbare Entgleisung", forderte Wrabetz' Rücktritt

Norbert Hofer wiederum fügte ein bedrohliches "Meine Geduld ist erschöpft ..." via Twitter an

FPÖ will ihr genehmere Berichterstattung

Hintergrund: Die FP will ihr genehmere Berichterstattung und baut Druck in Richtung neues ORF-Gesetz auf. - Im ORF selbst war man vorerst um Schadensbegrenzung bemüht: Der Tirol heute-Beitrag wurde korrigiert, Wrabetz forderte einen Bericht an, Tirols ORF-Direktor Helmut Krieghofer entschuldigte sich.