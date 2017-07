Sie verbringen Ihren Urlaub auf Balkonien oder sehnen sich nach einem Arbeitstag nach etwas Abwechslung? TV-MEDIA hat die besten Filmstarts bis Anfang September für Sie – damit sommerliche Regentage auch einen hohen Unterhaltungswert bekommen!

Wir haben uns die aktuelle Filmstart-Liste durchgesehen und für Sie zehn handverlesene Tipps zusammengestellt. Dazu gibt es auch die Trailer, damit Sie sich vorab informieren können, ob Ihnen der Film gefällt:

1) Spider-Man: Homecoming (Start: 14. Juli)

Genre: Superheldenfilm

Der junge Spider-Man kämpft gegen den garstigen Geier „The Vulture“ (Michael Keaton).

Spiderman: Homecoming © Video: YouTube

2) Baby Driver (Start: 27. Juli)

Genre: Actionthriller mit cooler Musik

Der junge Fluchtwagenfahrer Ansel Elgort muss für den Gangsterboss Kevin Spacey arbeiten. Dann trifft er das Mädchen seiner Träume (Lily James).

Baby Driver © Video: YouTube

3) Dunkirk (Start: 28. Juli)

Genre: Zweiter-Weltkrieg-Thriller

Am Strand von Dünkirchen haben sich Hunderttausende britische und alliierte Truppen bis ans Meer zurückgezogen – und befinden sich in einer ausweglosen Situation. Mit Tom Hardy und Kenneth Branagh.

Dunkirk © Video: YouTube

4) Planet der Affen: Survival (Start: 4. August)

Genre: Action, Drama, haarig

Ceasar und ein rücksichtsloser Army-Colonel liefern sich einen epischen Kampf, der über das Schicksal beider Spezies und die Zukunft des Planeten entscheiden wird.

Planet der Affen: Survival © Video: YouTube

5) Emoji – Der Film (Start: 4. August)

Genre: Komödie, Animation ;-)

Der Film enthüllt die geheime Welt in einem Smartphone. Versteckt in der Messaging-App liegt Textopolis, eine geschäftige Stadt, in der alle Emojis wohnen und darauf hoffen, vom Besitzer des Telefons ausgewählt zu werden ...

Emoji Movie © Video: YouTube

6) Der dunkle Turm (Start: 11. August)

Genre: Fantasy-Horrorwestern à la Stephen King

Revolvermann Roland (Idris Elba) ist der Einzige, der den Dunklen Turm vor dem Mann in Schwarz (Matthew McConaughey) verteidigen kann ... Eventuell sollte man vorher die Stephen-King-Fantasy-Saga lesen. Allerdings sind es acht Bände.

Der dunkle Turm © Video: YouTube

7) Bullyparade – Der Film (Start: 18. August)

Genre: Comedy

Wiedersehen zum 20. Jubiläum der ‚Bullyparade‘: Mit dabei sind Winnetou, Old Shatterhand, Sissi, Franz, Captain Kork, Mr. Spuck und Schrotty ...

Bullyparade – Der Film © Video: YouTube

8) Atomic Blonde (Start: 24. August)

Genre: Spionagethriller im Kalten Krieg

Charlize Theron muss einen Spionagering sprengen und das im Berlin des Jahres 1989.

Atomic Blonde © Video: YouTube

9) Annabelle 2 (Start: 25. August)

Genre: Horror mit Puppen

In der Fortsetzung von ‚Annabelle‘ sehen wir die Ursprünge des diabolischen Gruselmädchens.

ANNABELLE: CREATION - Official Trailer #2 © Video: YouTube

10) Killer’s Bodyguard (1. September)

Genre: Komödie, Action

Ryan Reynolds (bekannt als Deadpool) ist der beste Bodyguard der Welt. Er muss einen berüchtigten Profikiller (Samuel L. Jackson) beschützen. Nur dumm, dass es sich dabei gerade um seinen Erzfeind handelt ...