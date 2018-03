Am 14. März 2018 verstarb der britische Astrophysiker Stephen Hawking im Alter von 76 Jahren. Das Jahrhundert-Genie sorgte in der Wissenschaft u. a. mit seiner Viele-Welten-Interpretation für Aufmerksamkeit und war ein großer Fan der ‚Simpsons‘ – die er einst „das Beste im amerikanischen Fernsehen“ bezeichnete. Aber nicht nur die gelbe TV-Familie zollte ihm im Gegenzug dafür Tribut. TV-MEDIA zeigt in diesem Artikel die besten Gastauftritte von Professor Hawking im Film und Fernsehen.

‚Raumschiff Enterprise‘

An Bord des ‚Raumschiffs Enterprise‘ pokerte Stephen Hawking 1993 mit Albert Einstein, Isaac Newton und Enterprise-Offizier Data (Brent Spiner). Er macht sich dabei über Naturforscher Newton lustig, der meint, die Physik erfunden zu haben. Die Idee zu diesem Cameo-Auftritt kam von Hawking selbst.

‚Die Simpsons‘

Als bekennender ‚Simpsons‘-Fan war es nur eine Frage der Zeit, bis Matt Groening auch ihm einen Gastauftritt spendierte – gleich mehrmals gab sich der Wissenschaftler die Ehre, zum ersten Mal 1999. Dabei synchronisierte er sich selbst und bewies Sinn für Humor.

‚Family Guy‘

In Seth MacFarlanes erfolgreicher Cartoon-Serie mischte Stephen Hawking immer wieder mit. Teils als er selbst, teils als Vorbild für andere Figuren wie den „Quadriplegic Guy“ – einen Mann, der Hawking auffallend ähnelt.

In einer Szene hat die Figur, für die der britische Wissenschaftler ganz offensichtlich Pate stand, sogar Sex. Der tiefschwarze Humor der Serie schien dem Wissenschaftler zu gefallen.

‚The Big Bang Theory‘

Wie nicht anders zu erwarten, mischte Hawking auch in der Nerd-Sitcom ‚The Big Bang Theory‘ mit, und gab sich 2012 in der Episode ‚The Hawking Excitation‘ (Staffel 5, Folge 21) die Ehre. Darin trifft Sheldon Cooper auf sein Idol Professor Hawiking, der den Obernerd auch sogleich auf einen Rechenfehler aufmerksam macht, woraufhin Sheldon ohnmächtig zusammenbricht.

‚Futurama‘

Als Fan der ‚Simpsons‘ lag es auch nahe, dass Hawking in Matt Groenings Sci-Fi-Serie ‚Futurama‘ dabei sein wollte. Wie für die Zeichentrick-Serie üblich, bekamen Promis zumeist einen Auftritt als „Kopf im Einmachglas“. Auch hier ließ es sich der Physiker freilich nicht nehmen, seiner Figur höchstpersönlich seine Stimme zu leihen.

‚Die Entdeckung der Unendlichkeit‘

Kein Film mit Hawking, dafür aber einer über ihn: ‚Die Entdeckung der Unendlichkeit‘ von 2014 erzählt von Hawkings Ehe mit seiner Ex-Frau Jane Wilde (73) und von seiner fortschreitenden ALS-Erkrankung. Hauptdarsteller Eddie Redmayne verkörpert den Astrophysiker so überzeugend, dass er dafür 2015 den Oscar als bester Hauptdarsteller bekam. „Gut gemacht Eddie, ich bin sehr stolz auf dich“, schrieb Hawking nach der Verleihung auf Facebook.

Unerfüllter Wunsch als ‚James Bond‘-Bösewicht

Was seine Film- und TV-Auftritte angeht, hat Hawking einiges erreicht. Dennoch blieb ihm ein Wunsch unerfüllt: Die Rolle eines Bösewichts in ‚James Bond‘. Das sei stets seine Traumrolle gewesen, sagte Hawking im Januar 2015 in einem Interview mit dem britischen Magazin Wired: „Ich denke, der Rollstuhl und die Computerstimme würden gut dazu passen.“

In memoriam: Sender ändern kurzfristig ihr Programm

Als erster großer Sender hat ProSieben eine kurzfristige Programmänderung ob des überraschenden Todesfalls angekündigt. So soll sich in den drei ‚The Big Bang Theory‘-Folgen am Mittwochnachmittag (14. März) alles rund um den Physiker drehen und die Episoden ‚Noch so ein Weichei‘, ‚Lebe lang und in Frieden‘ sowie ‚Das Doktor-Ramona-Dankeschön‘ ausgestrahlt werden. Auch bei den ‚Simpsons‘ schraubt ProSieben am Programm, und zeigt einige Episoden mit Hawking-Auftritt.

Auch der Discovery Channel sendet Mittwochabend (14. März) ab 20.15 Uhr ein großes Special mit ausgewählten Dokumentationen

20:15 Uhr: Stephen Hawking - Visionen eines Genies

21:45 Uhr: Entdecke! Wie das Universum entstand

22:30 Uhr: Rätsel der Stammzellen

23:15 Uhr: Geheimnisse des Universums – Zeitreisen

00:05 Uhr: Geheimnisse des Universums – Außerirdische

00:45 Uhr: Urknall oder Schöpfung? Der Sinn des Lebens

01:30 Uhr: Urknall oder Schöpfung? Schlüssel zum Kosmos

Der ORF zieht mit geändertem Programm nach und widmet Hawking mit einem „in memoriam“ den Donnerstagnachmittag (15. März) auf ORF eins. Um 18.55 Uhr gibt’s dort ebenfalls die ‚Big Bang‘-Episode ‚Noch so ein Weichei‘ zu sehen, gefolgt von der Folge ‚Akt und Extrakt‘ um 19.20 Uhr. Im Hauptabendprogramm gibt’s statt ‚Wir sind die Millers‘ das biografische Romantik-Drama ‚Die Entdeckung der Unendlichkeit‘ zu sehen. Um 22.20 Uhr folgt ein ‚Newton spezial‘ und um 23.10 Uhr wird die ‚Big Bang‘-Folge ‚Sheldon und der Troll‘ gespielt.