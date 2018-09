Robert De Niro in Kombination mit Regisseur Martin Scorsese (Casino) ist ein Garant für etliche F-Bomben!

Der Gebrauch des Wortes „Fuck“ ist im prüden Amerika nach wie vor umstritten. Während es gewisse Vorschriften für Filme bestimmter Altersklassen gibt, pfeifen manche Regisseure auf alle Konventionen und lassen das böse F-Wort nur so über das Publikum herabregnen. Die 23 Filme mit dem häufigsten Gebrauch des Wortes inklusive „F“-Zähler und dem Gebrauch pro Minute im Überblick!

Spätestens seit dem Weinstein-Skandal ist es öffentlich: Hinter den Vorhängen Hollywoods geht es dreckig zu! Was bisher als offenes Geheimnis galt, ist plötzlich jedem völlig bewusst. Auch die Annahme, dass sich die amerikanische Filmszene immer nur nach außen hin prüde gibt, gerät damit gehörig ins Wanken. Nacktszenen, Busenblitzer und Co gelten zwar nach wie vor als verpönt, doch was die Darstellung von Gewalt und den Gebrauch von Waffen angeht, sind die USA ganz vorne dabei!

Keine nackte Haut – aber Waffen sind okay!

Auch für den Gebrauch des „bösen F-Wortes“ (die Rede ist von „Fuck“) gelten gesonderte Regeln. So dürfen es Filme „ab 12 Jahren“ nur einmal während der gesamten Laufzeit gebrauchen – andernfalls gibt’s die Altersfreigabe nicht! Eine Herausforderung, die sich Filmemacher immer wieder gerne zunutze machen, um besonders großen Nachhall zu erzeugen, wie dieses Video eindrucksvoll unter Beweis stellt:

The Art of the PG-13 F-Bomb © Video: YouTube

„Fuck“ so weit das Auge reicht!

Mit einem PG-13-Rating sind die nachfolgenden Filme auf jeden Fall nicht durchgekommen: Hier wird das F-Wort fast schon fast überstrapaziert. Nichtsdestotrotz eine spannende Geschichte, denn wer bisher dachte, dass Quentin Tarantino in dieser Disziplin ein schlimmer Finger wäre, der irrt gewaltig – und wird ihn in dieser Liste nicht einmal finden! Dafür drei Filme von Martin Scorsese (unter Mitwirkung von Robert De Niro und Leonardo DiCaprio), zwei Streifen, in denen Jake Gyllenhaal mitspielt, sowie zwei Werke aus der Feder David Ayers.

Ranking in aufsteigender Reihenfolge, sortiert nach der Gesamtzahl an F***s.

Platz 23 – Jarhead: Willkommen im Dreck (2005)

© Archiv

Regie: Sam Mendes

Sam Mendes F-Zähler: 278

278 Filmlänge: 123 Minuten

123 Minuten Fuck/Minute: 2,26

Platz 22 – I’m Still Here (2010)

© Archiv

Regie: Casey Affleck

Casey Affleck F-Zähler: 280

280 Filmlänge: 107 Minuten

107 Minuten Fuck/Minute: 2,40

Platz 21 – Dirty (2005)

© Archiv

Regie: Chris Fischer

Chris Fischer F-Zähler: 280

280 Filmlänge: 97 Minuten

97 Minuten Fuck/Minute: 2,88

Platz 20 – Das Gesetz der Ehre (2008)

© Archiv

Regie: Gavin O’Connor

Gavin O’Connor F-Zähler: 291

291 Filmlänge: 125 Minuten

125 Minuten Fuck/Minute: 2,32

Platz 19 – Another Day in Paradise (1998)

© Archiv

Regie: Larry Clark

Larry Clark F-Zähler: 291

291 Filmlänge: 101 Minuten

101 Minuten Fuck/Minute: 2,88

Platz 18 – Made (2001)

© Archiv

Regie: Jon Favreau

Jon Favreau F-Zähler: 291

291 Filmlänge: 94 Minuten

94 Minuten Fuck/Minute: 3,09

Platz 17 – Harsh Times: Leben am Limit (2005)

© Archiv

Regie: David Ayer

David Ayer F-Zähler: 246

246 Filmlänge: 120 Minuten

120 Minuten Fuck/Minute: 2,96

Platz 16 – Narc (2002)

© Archiv

Regie: Joe Carnahan

Joe Carnahan F-Zähler: 297

297 Filmlänge: 105 Minuten

105 Minuten Fuck/Minute: 2,82

Platz 15 – Good Fellas: Drei Jahrzehnte in der Mafia (1990)

© Archiv

Regie: Martin Scorsese

Martin Scorsese F-Zähler: 300

300 Filmlänge: 146 Minuten

146 Minuten Fuck/Minute: 2,05

Platz 14 – Menace II Society (1993)

© Archiv

Regie: Allen & Albert Hughes

Allen & Albert Hughes F-Zähler: 305

305 Filmlänge: 98 Minuten

98 Minuten Fuck/Minute: 3,11

Platz 13 – Martin Lawrence Live: Runteldat (2002)

© Archiv

Regie: David Raynr

David Raynr F-Zähler: 311

311 Filmlänge: 113 Minuten

113 Minuten Fuck/Minute: 2,75

Platz 12 – Sweet Sixteen (2002)

© Archiv

Regie: Ken Loach

Ken Loach F-Zähler: 313

313 Filmlänge: 106 Minuten

106 Minuten Fuck/Minute: 2,95

Platz 11 – Running Scared (2006)

© Archiv

Regie: Wayne Kramer

Wayne Kramer F-Zähler: 315

315 Filmlänge: 122 Minuten

122 Minuten Fuck/Minute: 2,58

Platz 10 – Twin Town (1997)

© Archiv

Regie: Kevin Allen

Kevin Allen F-Zähler: 318

318 Filmlänge: 99 Minuten

99 Minuten Fuck/Minute: 3,21

Platz 9 – End of Watch (2012)

© Archiv

Regie: David Ayer

David Ayer F-Zähler: 326

326 Filmlänge: 109 Minuten

109 Minuten Fuck/Minute: 2,99

Platz 8 – Alpha Dog: Tödliche Freundschaften (2006)

© Archiv

Regie: Nick Cassavetes

Nick Cassavetes F-Zähler: 367

367 Filmlänge: 118 Minuten

118 Minuten Fuck/Minute: 3,11

Platz 7 – Straight Outta Compton (2015)

© Archiv

Regie: F. Gary Gray

F. Gary Gray F-Zähler: 392

392 Filmlänge: 167 Minuten

167 Minuten Fuck/Minute: 2,35

Platz 6 – Casino (1995)

© Archiv

Regie: Martin Scorsese

Martin Scorsese F-Zähler: 422

422 Filmlänge: 178 Minuten

178 Minuten Fuck/Minute: 2,40

Platz 5 – Nil by Mouth (1997)

© Archiv

Regie: Gary Oldman

Gary Oldman F-Zähler: 428

428 Filmlänge: 128 Minuten

128 Minuten Fuck/Minute: 3,34

Platz 4 – Summer of Sam (1999)

© Archiv

Regie: Spike Lee

Spike Lee F-Zähler: 435

435 Filmlänge: 142 Minuten

142 Minuten Fuck/Minute: 3,06

Platz 3 – The Wolf of Wall Street (2013)

© Archiv

Regie: Martin Scorsese

Martin Scorsese F-Zähler: 569

569 Filmlänge: 180 Minuten

180 Minuten Fuck/Minute: 3,16

Platz 2 – Fuck (2005)

© Archiv

Regie: Steve Anderson

Steve Anderson F-Zähler: 857

857 Filmlänge: 93 Minuten

93 Minuten Fuck/Minute: 9,21

Platz 1 – Swearnet: The Movie (2014)

© Archiv