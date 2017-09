‚Fast & Furious‘ macht Station in Wien!

Das Kinopublikum liebt die ‚Fast & Furious‘-Crew rund um Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson und Co. – allen voran die spektakulären Auto-Stunts machen die Filme zu etwas ganz besonderen. Genau von diesen Szenen kann man sich im Februar 2018 selbst ein Bild machen, denn die Saga kommt als Arena-Show nach Österreich!

Die spektakuläre Arena-Produktion ‚Fast & Furious Live‘ macht auf ihrer langerwarteten Welttournee Station in Österreich – genauer gesagt in der Bundeshauptstadt: Millionen Fans der enorm populären Blockbuster können in Wien die Highlights und die begehrten Fahrzeuge der Filme hautnah erleben, und sind live dabei, wenn sich die spannendsten Actionszenen und die atemberaubendsten Stunts direkt vor ihren Augen abspielen.

Die besten Filmszenen live erleben!

Das Publikum erwartet ein Mix aus einzigartigen Stunts, Spezialeffekten und innovativen 3D-Projektionen, mit dem die Filmwelt zum Leben erweckt wird. Gemeinsam mit Fahrern, die ihre Grenzen ausloten, entsteht damit ein völlig neues, denkwürdiges Live-Erlebnis. Die Adrenalin gefüllte Zwei-Stunden-Show, die Waghalsigkeit mit fahrerischer Professionalität und Präzision verbindet, stößt in eine neue Dimension des Live-Entertainments vor. Die Schwerkraft scheint dabei ernsthaft in Frage gestellt zu werden.

Fast & Furious Live (Belfast TV Spot) © Video: YouTube

‚Fast & Furious Live‘ rekapituliert die besten Szenen aus bislang acht Filmen und präsentiert dabei auch etliche der Original-Fahrzeuge, wie etwa Doms legendären Dodge Charger oder das Flip Car aus ‚Fast & Furious 6‘. Karten sollte man sich schnell sichern, denn einige der Termine sind weltweit bereits binnen weniger Tage ausverkauft gewesen. Schaulustige sollten sich anschnallen: Der Auftakt der Tour findet vom 9. bis 11. Februar 2018 in der Wiener Stadthalle statt! Zur Vorbestellung klicken Sie HIER.