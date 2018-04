Fashion-Duell: TV-Show oder Werbesendung?

PULS 4 kooperiert für die Styling-Show Fashion-Duell mit einem großen Versandhaus, rückt dessen Logos offen und häufig ins Bild. Wird diese Art der Werbung die Seher stören?

Product Placement in Kino-oder TV-Produktionen als Form „versteckter" Werbung ist nichts Neues - erinnern wir uns an die letzte Staffel von Austria's Next Topmodel, bei der das Kandidaten-Loft mit telegen angeordneten Markenprodukten überschwemmt war. PULS 4 setzt in seiner neuen Hauptabend-Show Fashion-Duell allerdings nur auf einen einzigen Sponsor.

Ziel der Show: Komplettes Umstyling von Kopf bis Fuß

Im ‚Fashion Duell‘ müssen sich vier Normalo-Kandidaten, nachdem ihr privates Lieblings-Outfit von drei Promijuroren (Look!-Herausgeberin Uschi Fellner, der schrille Modedesigner Harald Glööckler und Start-up-Unternehmer Alexander Gebhardt, ein PULS 4-Eigengewächs aus ‚2 Minuten 2 Millionen‘) bewertet wurde, zu zwei vorgegebenen Themen umstylen. - Und zwar von Kopf bis Fuß, mit Gewand, Schuhen und Accessoires, alles von einem großen Versandhaus bereitgestellt. Wer die Jury am meisten überzeugen kann, erhält am Ende einen 1.000-Euro-Gutschein eben jenes Händlers.

Fashion-Duell: Ziemlich trashig aber auch witzig

Wie die Kandidaten sich unter Zeitdruck einkleiden und stylen und dann von der Jury teilweise verbal abgewatscht werden, ist mitunter kurzweilig, teils trashig (so wie Ex-Dschungelcamper Julian F. M. Stoeckel als Backstage-Host) und erinnert an einschlägige Formate (z. B Shopping Queen bei VOX).

© PULS 4

Immer im Blick: Der Fashion-Duell-Sponsor

Dass der Fashion-Duell-Sponsor im Stylingbereich - in dem sich ein Großteil des Geschehens abspielt -optisch omnipräsent ist (auf Bildschirmen, Sackerln, Sitzwürfeln, Häferln, Bademänteln, Paketen), könnte aber auf die Zuschauer störend wirken. Produktionstechnisch mag diese Art der Show für den Sender Sinn ergeben und legitim sein (Stichwort: Kosten sparen), reagiert das Publikum aber genervt, geht der Schuss nach hinten los. Man darf gespannt sein auf die Quoten.