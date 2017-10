Am 6. Oktober startet bei uns im Kino ‚Blade Runner 2049‘ mit Harrison Ford und Ryan Gosling. 1982 spielte Harrison Ford schon einmal in einem Film namens ‚Blade Runner‘. Was man darüber wissen sollte, bevor man sich die ‚Blade Runner‘-Fortsetzung anschaut. Plus: Trailer und Facts zu ‚Blade Runner 2049‘

Blade Runner – Das Original © Video: YouTube

1982 kam Ridley Scotts ‚Blade Runner ins Kino‘. Dabei handelt es sich um die Verfilmung des Romans ‚Träumen Androiden von elektrischen Schafen?‘ des SciFi-Autors Philip K. Dick. Harrison Ford (‚Star Wars‘, ‚Indiana Jones‘) spielte den Cop Deckard, der in der damals noch eher fernen Zukunft von 2019 als „Blade Runner“ (eine Job-Bezeichnung) außer Kontrolle geratene Androiden (sie werden im Film Replikanten genannt) aufspüren und unschädlich machen sollte. Dann allerdings verliebt er sich in eine Replikantin ...

Die Liebe macht Deckard vom Jäger zum Gejagten © Warner Bros.

1) Warum war ‚Blade Runner‘ 1982 kein Erfolg?

Der Streifen aus dem Jahr 1982 ist sicherlich einer der wegweisendsten Filme des heutigen Starregisseurs. Aber: Der Film, der Elemente des Film noir übernimmt und eine Dystopie (eine fiktionale, in der Zukunft spielende Erzählung mit negativem Ausgang) entwirft, war bei Kritik und Publikum zunächst kein Erfolg, wurde mit der Zeit aber zum Kultfilm. Mit etwas über 26 Millionen Dollar spielte er zumindest in den Vereinigten Staaten nicht einmal die Produktionskosten wieder ein. Ein Grund für das schlechte Abschneiden war, dass gleichzeitig ‚E.T. – Der Außerirdische‘ in die Kinos kam und den Markt für Science-Fiction-Filme für Monate besetzt hielt.

Harrison Ford als Blade Runner Deckard © Warner Bros.

Düstere Stimmung in L. A. © Warner Bros.

2) Was ist Cyberpunk? Warum gilt ‚Blade Runner‘ als Wegbereiter dafür?

Der Film eröffnete für Ridley Scott, der bis dato durch den Horrorfilm ‚Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt‘ (1979) bekannt war, dessen Karriere in Hollywood als Regisseur. ‚Blade Runner‘ wurde vor allem für das visuelle Design der für uns heute sehr nahen Zukunft gelobt und eröffnete mit dem Film die Ära des sogenannten Cyberpunk für das Kino.

So sah damals die dystopische Zukunft aus © Warner Bros.

Cyberpunk ist nicht glänzend und steril-sauber, sondern düster, und von Gewalt und Pessimismus geprägt. Entstanden in den 1980er Jahren, spiegelt sie die aufkommende Kritik gegen die als zunehmend empfundene Kommerzialisierung und Urbanisierung wider. In dieser Dystopie werden die Staaten von großen Konzernen kontrolliert, die die staatliche Monopolmacht für ihre Zwecke missbrauchen, wodurch die (in entwickelten Ländern zuvor vorhandene) physische und ökonomische Sicherheit des Individuums verloren gegangen ist.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

3) Was ist die zentrale Frage in ‚Blade Runner‘?

‚Blade Runner‘ ebnete damals den Weg für Science-Fiction-Filme, die mit ihrer Handlung ethische Fragen aufwarfen, etwa ob Androiden auch Menschen sind – beziehungsweise wie wertvoll das Leben eines Androiden ist.

© Warner Bros.

4) Warum sollte Harrison Ford eigentlich nicht in ‚Blade Runner‘ mitspielen?

Die Hauptrolle des Rick Deckard sollte ursprünglich von Dustin Hoffman gespielt werden, der allerdings die Figur anders auslegen wollte, als Ridley Scott – und deswegen wieder ausstieg.

Seltsame Outfits und skurrile Typen © Warner Bros.

5) Was ist die skurrilste Behauptung von Ridley Scott?

Philip K. Dick starb im März 1982 und hatte keine Gelegenheit mehr, den fertigen Film vor seinem Tod zu sehen. In einer speziellen Vorführung hatte er allerdings die ersten 20 Minuten von Blade Runner gesehen und soll davon äußerst beeindruckt gewesen sein. Sowohl Ridley Scott, als auch Drehbuchautor David Webb Peoples behaupten, Dicks Romanvorlage nie gelesen zu haben.

Rutger Hauer war Roy Batty, der Anführer der abtrünnigen Nexus-6-Replikanten © Warner Bros.

6) Warum gab es so viel Ärger zwischen Harrison Ford und Regisseur Scott?

Harrison Ford und Regisseur Scott hatten während des Drehs keine gute Beziehung, außerdem war Ford verärgert über die Voice-Over Aufnahmen, zu denen er nachträglich gezwungen wurde, mit dem theatralischen Cut des Films war der Star außerdem ganz und gar nicht zufrieden. Ford weigerte sich danach jahrzehntelang über Blade Runner zu sprechen, bis er schließlich 2007 in einer Dokumentation auftrat und angab, sich sowohl mit Ridley Scott, als auch dem fertigen Film versöhnt zu haben.

© Warner Bros.

7) Ist Cop Deckard auch ein Replikant?

Der Director's Cut stellt im Gegensatz zur Kino-Version die Frage, ob Rick Deckard nicht eventuell auch ein Replikant sein könnte. Der Film bietet verschiedene Szenen, aus denen heraus man diese Frage mit einem „Ja“ beantworten könnte. Dennoch ist bis heute nicht zu 100 Prozent geklärt, ob Deckard tatsächlich ein Replikant ist.

© Warner Bros.

8) Wann spielt ‚Blade Runner‘?

Der erste Teil beginnt im November des Jahres 2019. Zum Glück ist die düstere Zukunftsvision nicht vollständig eingetreten – zumindest bis jetzt noch nicht :-)

© Warner Bros.

© Warner Bros.

9) Und hier setzt ‚Blade Runner 2049‘ an

Die Handlung der Fortsetzung setzt nun, wie der Titel nahelegt, 30 Jahre später an. „Es ist alles viel komplizierter als früher“, sagt Officer K (Ryan Gosling), der als Mitglied des LAPD künstliche Menschen jagt. Und dabei auf eine üble Verschwörung stößt: Der findige Androiden-Hersteller Niander Wallace (Jared Leto) plant eine Revolution der Replikanten – auf Kosten der Menschheit. Ein ehemaliger Blade Runner namens, genau, Rick Deckard könnte die Sache aufklären helfen, gilt aber seit Jahren als verschwunden …

Im Jahr 2049 treffen Harrison Ford und Ryan Gosling aufeinander © Warner Bros.

10) Warum ist nicht Ridley Scott der Regisseur von ‚Blade Runner 2049‘?

Ridley Scott wollte eigentlich schon Regie führen, ihm kam aber ‚Alien: Covenant‘ dazwischen und daher verpflichtete er Denis Villeneuve.