In ‚Fack Ju Göhte 3‘ unterrichtet Lehrer-wider-Willen Elyas M’Barek ab 26. Oktober ein letztes Mal auf den deutschen Kinoleinwänden. Der erste Trailer verspricht wieder ein Fest für das Zwerchfell zu werden.

Das große Finale der erfolgreichen Reihe ‚Fack Ju Göhte‘ steht an: Am 26. Oktober kommt der dritte und letzte Teil ins Kino – knapp einen Monat vor der Premiere findet jetzt erst den langersehnte erste Trailer seinen Weg ins Internet.

FACK JU GÖHTE 3 - Offizieller Trailer © Video: YouTube

Elyas M'Barek in Höchstform

Zeki Müller (Elyas M’Barek) will Chantal (Jella Haase), Danger (Max von der Groeben), Zeynep (Gizem Emre) und die anderen Schüler zur Matura peitschen, doch die Chaosklasse ist wenig kooperativ. Denn: Die „nette“ Dame vom Berufsinformationszentrum (BiZ) hat ihnen die Zukunftsaussichten ordentlich vermiest. Nun erreicht das Frustrationslevel ganz neue Höhen, was sich in maximaler Leistungsverweigerung und Schülereskalation äußert. Ob Herr Müller auch als Motivatator eine gute Figur macht?

Sandra Hüller als Neuzugang

Direktorin Gudrun Gerster (Katja Riemann) ist jedenfalls keine große Hilfe. Sie liegt mit dem Bildungsministerium im Clinch und kämpft als letzte Gesamtschule des Bundeslandes mit Imageproblemen - woran die Problemschüler nicht ganz unschuldig sind. Wenigstens bekommt Zeki Müller Unterstützung von Neuzugang Biggi Enzberger (Sandra Hüller), die ihm bei einem Antimobbing-Seminar aushilft.