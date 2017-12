Österreichs Künstler für Lissabon: Cesár Sampson vertritt unser Land im Mai 2018 beim ‚Eurovision Song Contest‘.

Das ORF-Team hat wie auch schon im Vorjahr gemeinsam mit dem Song-Contest-erfahrenen Musikexperten Eberhard Forcher in der österreichischen Musikszene gescoutet. Die Wahl fiel auf den 1983 in Linz geborenen Künstler, Songwriter und Produzenten Cesár Sampson.



Die Stimme ist mein am weitesten entwickeltes Instrument und das Resultat einer langen Reise. Ich habe schon mit einem guten Instrument angefangen, aber als Kind habe ich das noch nicht richtig verstanden. Ich habe zwar immer gut gesungen, aber mit dem Bewusstsein und der Erfahrung, die ich jetzt habe, ist das schon etwas ganz anderes (Cesár Sampson über seine Stimme)



„Mit seiner dunklen Soul-Stimme und einem Background, der zugleich im klassischen Gospel wie auch im Electronic Pop der Gegenwart liegt, hat er genau das zur Verfügung, was ihn zu einer Stand-out-Marke im Wettbewerb machen könnte. Bei ihm stimmt einfach das Gesamtpaket“, sagt Eberhard Forcher.

Sampson hat für Louie Austen das Album ‚What a Comeback‘ geschrieben © Video: YouTube

Cesár Sampson verbindet mit dem Eurovision Song Contest bereits eine Erfolgsgeschichte. Als Mitglied des Musikproduzenten-Kollektivs „Symphonix International“ war er Teil jenes Wiener Teams, das Bulgarien 2016 zum vierten und 2017 zum zweiten Platz führte. Das Lied, mit dem er in Lissabon für Österreich an den Start geht, wird Anfang 2018 veröffentlicht.

Cesár Sampson vertritt Österreich beim ESC 2018 © ORF

Cesár Sampson ist keine unbekannte Größe in der heimischen Musiklandschaft. Nachdem er im Alter von 17 Jahren begann, mit klingenden Namen der Wiener Alternative-Szene (Kruder & Dorfmeister, Sofa Surfers, Louie Austen) die Welt zu bereisen, zog es ihn vorwiegend hinter die Kulissen des Musikbusiness. Während dieser Zeit war er als Songwriter und Texter an internationalen Produktionen verschiedenster Musikrichtungen beteiligt, in Österreich schrieb er unter anderem Louie Austens Album ‚What a Comeback‘.

Nach Salvador Sobrals Sieg mit ‚Amar Pelos Dois‘ für Portugal 2017 geht der ‚Eurovision Song Contest‘ am 8., 10. und 12. Mai 2018 in Lissabon über die Bühne.