Nie zuvor in der Geschichte wurden die Menschen in Europa so alt wie heute. Seit Jahrzehnten steigt die Lebenserwartung. Kinder, die heute geboren werden, könnten wahrscheinlich 120 Jahre alt werden, behaupten Forscher. Das ‚WELTjournal‘ – präsentiert von Christa Hofmann – zeigt dazu am Mittwoch, dem 6. Dezember 2017, um 22.30 Uhr in ORF 2 Alexander Steinbachs Reportage „Europas Hundertjährige“.

Was sind die Geheimnisse jener Menschen, die ein biblisches Alter erreicht haben? Welche Werte zählen wirklich im Leben, welche speziellen Gene muss man besitzen, um hundert Jahre alt zu werden?

Auf Sardinien leben die meisten Hundertjährigen Europas © ORF

‚WELTjournal‘-Reporter Alexander Steinbach hat sich auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien umgeschaut, wo die meisten Hundertjährigen Europas leben. Forscher untersuchen anhand ihrer Familiengeschichten, wie wichtig stressfreies Leben, gute soziale Kontakte und gesunde Ernährung sind, um ein Greisenalter zu erreichen.

Marko Feingold hat in seinen 104 Jahren Unglaubliches erlebt © ORF

Eine äußerst dramatische Lebensgeschichte hat hingegen der 104-jährige Marko Feingold zu erzählen. Der älteste Holocaust-Überlebende Österreichs hat vier Konzentrationslager überlebt, er erzählt, was ihn am Leben erhalten hat und welche Lehren er aus der Geschichte zieht.

Selbstbestimmung im Alter © ORF

Und in den Niederlanden kommen Menschen zu Wort, die hundert Jahre alt werden könnten, aber nicht wollen. Die körperlich relativ fit sind, aber entschieden haben, zu einem von ihnen gewählten Zeitpunkt selbstbestimmt aus dem Leben zu scheiden.

