Beim französischen Vorentscheid zum diesjährigen Eurovision Song Contest setzte sich das Musikerduo Madame Monsieur gegen sieben Konkurrenten durch. Ihr Lied ‚Mercy‘ beruht auf einer wahren Begebenheit und handelt von einem Flüchtlingsbaby.

Frankreich schickt mit ‚Mercy‘ ein Lied über das Baby einer Migrantin zum ‚Eurovision Song Contest 2018‘. Das Musikerduo Madame Monsieur setzte sich am Samstagabend gegen sieben Finalisten durch, ihr Lied beruht auf einer wahren Geschichte und handelt vom Schicksal eines Mädchens, das auf dem Rettungsschiff „Aquarius“ geboren wurde. Das Schiff hat seine Mutter zusammen mit zahlreichen anderen Flüchtlingen im Mittelmeer aufgesammelt.

Deutschland wählt Ende Februar seinen Teilnehmer

Das Duo wird beim 63. Eurovision Song Contest in Lissabon, der vom 8. bis zum 12. Mai stattfindet, Frankreich im Rennen gegen 43 Länder vertreten. Für Österreich schickt der ORF den in Linz geborenen Singer-Songwriter Cesár Sampson ins Rennen (TV-MEDIA berichtete). Unsere deutschen Nachbarn entscheiden ihren Teilnehmer im Zuge der Vorentscheid-Show ‚Unser Lied für Lissabon‘ am 22. Februar in Berlin.