‚Nobody but you‘: Österreichs Beitrag zum ESC 2018

Heute Donnerstag durfte die Presse im ORF-Zentrum am Wiener Küniglberg erstmals den heimischen ‚Eurovision Song Contest‘-Beitrag von Sänger Cesár Sampson hören. Seine Premiere feiert das Lied dann morgen Früh im Ö3-Wecker.

Mit dem Lied ‚Nobody but you‘ geht der gebürtige Linzer Cesár Sampson beim diesjährigen ESC in Lissabon an den Start – am 8. Mai wird er die Nummer im ersten Halbfinale live performen. Medienvertreter durften die Soul-Pop-Ballade, bei der der Sänger auch von einem Chor begleitet wird, bereits vorab anhören. Lange muss sich auch die Allgemeinheit nicht mehr gedulden, denn morgen Früh feiert der Song seine Premiere im Ö3-Wecker.

Im Anschluss daran steht der Austro-Beitrag auch hier bei uns auf der Homepage zum Streamen bereit. Wer die Sendung also verpasst, sollte bei uns vorbeisurfen.