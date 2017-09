‚ES‘ legt einen Rekord-Horrorfilmstart hin

In Österreich startet das Horror-Remake von Stephen Kings Kultklassiker ‚ES‘ am 29. September. Kinogeher in den USA durften sich jetzt schon über den Film freuen. Und das taten sie – in Massen!

Die neueste Verfilmung des Stephen-King-Romans ‚ES‘ hat an den Kinokassen in den USA und Kanada einen Rekord erzielt: Es ist der bisher erfolgreichste Start eines Horrorfilms.

Rund 117 Millionen Dollar (etwa 97 Mio. Euro) hat ‚ES‘ am ersten Wochenende eingespielt und sich damit auf Platz 1 der nordamerikanischen Kinocharts gesetzt.

Am 29. September startet ES bei uns in den Kinos © New Line Cinema

Der Film von Regisseur Andres Muschietti handelt von einer Gruppe Kinder in einem kleinen Ort im US-Bundesstaat Maine, in dem plötzlich ein – unter anderem – als Clown auftretendes böses Wesen auftaucht.