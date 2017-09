Erstes Bild von Rami Malek als Freddie Mercury!

Das lang erwartete Biopic des legendären Queen-Sängers nimmt endlich Form an. Jetzt gibt es einen ersten Blick auf Hauptdarsteller Rami Malek (‚Mr. Robot‘) in voller Freddy-Mercury-Montur!

Um das Queen-Biopic ‚Bohemian Rhapsody‘ ranken sich bereits unzählige Mythen. Fest steht, dass der langersehnte Film von Bryan Singer (‚Die üblichen Verdächtigen‘) inszeniert wird und ‚Mr. Robot‘-Protagonist Rami Malek in die grellen Kostüme von Freddy Mercury schlüpfen soll. Immer wieder kam es zu Differenzen, denn auch Mercurys alte Bandkollegen sprechen bei dem Projekt mit und wollen, dass das Erbe der Kultband nicht beschmutzt wird. Einem wurde das jedoch zuviel: Sacha Baron Cohen (‚Borat‘) galt lange Zeit als Favorit für den Hauptdarstellerposten, der zog jedoch nach einem Streit seinen Hut.

Legendäres Outfit des letzten Queen-Konzerts!

Mit Rami Malek dürfte die Wahl aber perfekt getroffen worden zu sein, zumindest wenn man sich das erste offizielle Bild des 36-Jährigen in voller Montur ansieht.

© Entertainment Weekly

Entertainment Weekly veröffentlichte dieses Foto, das Malek/Mercury übrigens in einem ganz speziellen Outfit zeigt: Bei ihrem letzten Auftritt 1985 beim Benefizkonzert Live Aid, sechs Jahre, bevor Freddie Mercury an den Folgen von AIDS starb, trug Freddie genau diese Kombination aus eng anliegender Denim-Jeans und weißem Muscleshirt. Tatsächlich eines der unspekatulärsten Kostüme, das der schrille Vogel zu Lebzeiten je auf der Bühne trug.

Bis ‚Bohemian Rhapsody‘ in den deutschsprachigen Kinos anläuft, müssen sich Fans jedoch noch gedulden: erst am 27. Dezember 2018 wird es soweit sein. Bis dahin hat man also noch genug Zeit, sich die legendären Platten der Band zu Gemüte zu führen.