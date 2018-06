Die Produktion von ‚Once Upon a Time in Hollywood‘ läuft an – Kultregisseur Quentin Tarantino behandelt darin die Charles-Manson-Morde. Leonardo DiCaprio hat über seinen Instragram-Account ein erstes Bild von Brad Pitt und ihm im Look ihrer Hauptfiguren gepostet!

Nachdem der Cast für Quentin Tarantinos neuen Film ‚Once Upon a Time in Hollywood‘ in den letzten Wochen rasant gewachsen ist (TV-MEDIA berichtete), kommt die Produktion jetzt langsam ins Rollen. Über seinen Instagram-Account teilte Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio jetzt ein Bild, das ihn und Brad Pitt in ihren Rollen des Films zeigt.

First look. #OnceUponATimeInHollywood Ein Beitrag geteilt von Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) am Jun 27, 2018 um 6:00 PDT

Verfilmung der blutrünstigen Manson-Morde

‚Once Upon a Time in Hollywood‘ spielt im Los Angeles des Jahres 1969 und handelt von Rick Dalton (DiCaprio), dem ehemaligen Star einer populären Western-TV-Serie, und seinem langjährigen Stuntdouble Cliff Booth (Pitt). Die beiden versuchen, in einer sich verändernden Hollywood-Landschaft in der Filmindustrie Fuß zu fassen. Eine Nachbarin von Rick ist die Schauspielerin Sharon Tate (Margot Robbie), die gemeinsam mit Freunden von Mitgliedern der Manson-Familie in ihrem Haus brutal ermordet wurde.

In Österreich soll der Film ab August 2019 in den Kinos starten.

